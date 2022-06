Ny investor skyder stort trecifret millionbeløb i Vollsmose

Boligerne er allerede ved at blive revet ned i Vollsmose, og nu smider pensionsselskabet AP Pension yderligere 700 millioner kroner i puljen, der skal betale for fornyelsen af området.

Frem mod 2030 skal Vollsmose forandres fra udsat boligområde til en bydel for borgere i flere blandede boligformer, og det bliver AP Pensions datterselskab AP Ejendomme nu en vigtig del af.



- Vi er meget glade for at blive investor for den fremtidige udvikling af Vollsmose. Vi ser et stort potentiale i Vollsmose, der med sin placering tæt på Odense centrum kan udvikle sig til et særdeles attraktivt område, siger administrerende direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson, i en pressemeddelelse.

AP Ejendomme kommer til at arbejde tæt sammen med Odense Kommune og boligselskaberne Civica og FAB, der allerede er i gang med nedrivningen af 1.000 almene boliger.

Danmarks mest udsatte boligområde

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) kalder AP Ejendomme den "helt rigtige samarbejdspartner".

- Jeg er utroligt glad for, at vi har fået en solid og erfaren investor som AP Ejendomme med i ejerkredsen. Deres investering i Vollsmose er et vidnesbyrd om, at der er en tro på den forandring, vi har sat i gang af det største udsatte boligområde i Danmark, siger han i pressemeddelelsen.