Ny kampagne skal få de unge til at forstå alvoren 

Ifølge Odense Kommune følger for mange unge ikke myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme for at undgå smittespredning.

I stedet mødes de i grupper på tværs af byen og udsætter derved sig selv og andre for smittefare. Det skal stoppe nu, og derfor har Odense Kommune taget initiativ til kampagnen #sammenhverforsig.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), håber, kampagnen kan være med til, at de unge dropper festerne og i stedet bliver hjemme.

- Vi står midt i en meget svær situation med coronasmitten, og vi skal alle sammen gøre alt, hvad vi kan, for at smitten ikke spreder sig. Jeg har en klar opfordring til alle vores unge i Odense: Drop festerne i en periode og lad være med at mødes i større grupper - se hinanden online i stedet. Vi kan godt være der for hinanden, selvom vi ikke mødes fysisk, siger Peter Rahbæk Juel.

Kampagne får hjælp af OB og kendt musiker

Kampagnen, der bakkes op af indsatser fra SSP og UngOdense, kommer til at foregå på de sociale medier med hjælp fra blandt andet sangeren Andreas Odbjerg, der selv kommer fra Odense samt spillere fra OB’s superligatrup.

Målet er at få de unge til at føle sig som en del af et fællesskab, selvom alle lige nu skal opholde sig hver for sig. Det kan de sociale medier hjælpe med, mener Amalie J. Møllerhøj, der er næstformand for Odense Fælleselevråd.

- Det er en stor forandring for os unge, at vi ikke længere kan ses med vores venner i og efter skolen. Så det er forståeligt, at mange savner fællesskabet og kan føle sig ensomme derhjemme. Men det er en god idé at droppe festerne for en periode - vi må også tage vare på os selv og hinanden. Heldigvis har vi en masse digitale muligheder for at mødes online, siger hun.

Som led i kampagnen kommer ungdomsskolen UngOdense og Studiebyen Odense også til at skrue op for tilstedeværelsen på Instagram og Facebook for at skabe online aktiviteter, mens uddannelsessteder med mere er midlertidigt lukket ned.