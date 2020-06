Ny klimaaftale: Arbejdspladser på vej til Fyn

Natten til mandag faldt en ny klimaaftale på plads i Folketinget, og med den er der udsigt til flere arbejdspladser på Fyn. Aftalen indebærer nemlig blandt andet, at antallet af biogasanlæg skal tredobles, og den del af aftalen vækker glæde på Fyn.

- Det er en stor aftale. Vi kommer til at bygge mange flere biogasanlæg. Det er virkelig en anerkendelse af det arbejde, vi har gjort, siger Ole Hvelplund, direktør for Nature Energy og fortsætter:

- Vi har ti nu, og med den her aftale skal der bygges 30 biogasanlæg mere.

Derudover forventer direktøren også, at den danske klimaaftale vil give firmaet store muligheder på de internationale markeder.

- Der er en enorm efterspørgsel på biogas i Danmark, men også i udlandet hvor man gerne vil kopiere det, vi gør i Danmark. Der er nogle gode eksportmuligheder for os, så vi forventer, at virksomheden vil vokse både her i Odense og ude i landdistrikterne og i udlandet, siger Ole Hvelplund.

Grønnere fyr hos private

Med aftalen er det blandt andet også besluttet, at der afsættes 2,3 milliarder kroner til at udskifte olie- og naturgasfyr med grøn varme.

- Jeg tror, arbejdspladerne ligger i vvs-branchen. I Danmark er der 400.000 gasfyr og 80.000 oliefyr. Det er rigtig, rigtig mange, og hvis det skal gå hurtigt, så tror jeg ikke, vi har vvs'ere nok, siger Bent Agerholm, direktør for EnergiFyn.

Også her kan de få travlt med at hjælpe deres kunder med at omstille sig. Hos EnergiFyn er der godt 60.000 naturgas-kunder, som nu kan udskifte deres fyr.

- De kunder, vi har på gasfyr nu, får mulighed for at konvertere til et andet produkt, som vi også har i værktøjskassen; nemlig en eldrevet varmepumpe eller, hvis det passer bedst, en fjernvarmeløsning, siger Bent Agerholm.

