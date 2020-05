Ny klinik for sex og sundhed i Vollsmose: - Alt fra navlen og ned er tabubelagt

Odense Kommune og Region Syddanmark vil etablere to klinikker for seksuel sundhed i Odense. Den ene skal ligge i centrum og den anden i bydelen Vollsmose.

Den nye klinik i Vollsmose henvender sig til alle kvinder og par, der har behov for rådgivning og vejledning i relation til seksualitet og familieplanlægning.

Her oplever kommunens sundhedsplejersker og andre forebyggende medarbejdere nemlig et stort behov især hos indvandrerkvinder.

Det kan Roya Moore nikke genkendende til. Hun har som sygeplejerske selv været en del af lignende tiltag for 15 år siden, og har selv boet i Vollsmose.

- Det er skamfuldt at tale om ens seksualitet. Det er noget, som er fortroligt, og man deler det ikke med sin familie. Konsekvensen er, at mange ikke aner noget om kroppen fra navlen og nedefter, siger hun til TV 2/Fyn.

Store konsekvenser

Konsekvenserne af at seksualitet er tabuiseret, er ifølge Roya Moore store. Hun har oplevet, at der opstår myter blandt både mænd og kvinder. Som eksempel nævner hun jomfruhinden.

- Man mener, at en pige skal bløde på brullypsnatten, og hvis hun ikke gør det, har hun været uren. Det vil gøre at hun bliver udstødt, og nogle steder vil hele familien blive udstødt, siger Roya Moore.

Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort op med myterne, og at der bliver delt viden blandt borgerne i Vollsmose. Hun vurderer dog, at der i starten kan være vanskeligheder med at få folk ind ad døren.

- Der skal bygges broer til klinikken af nogen som allerede er kendt i området, fortæller Roya Moore.

Kæmpe skridt i den rigtige retning

Den holdning får opbakning fra afdelingslæge i gynækologi på Aarhus Universitetshospital Negin Jafaar.

- De skal sørge for at ansætte noget personale med tværkulturel baggrund. Det vil sige personale med indsigt i islam og den mellemøstlige kultur, siger hun.

Det kommer til at udslette det hulrum der er mellem indvandrerne og danskerne Negin Jafaar, Gynækolog

Hun er desuden sikker på, at klinikken vil få betydning for mange generationer.

- Det kommer til at udslette det hulrum der er mellem indvandrerne og danskerne. Det her er et kæmpe stort skridt i den rigtige retning, hvad integrationen angår, siger Negin Jafaar.

Dem som har svært ved at gå til egen læge

Et lignende tilbud eksisterer allerede i Fredericia og Vejle. Her viser det lovende resultater.

- Det tyder på, man får dem i tale, som man gerne vil have i tale, og som måske havde svært ved at gå til egen læge for at tale om de her emner, siger Bo Libergren, der formand for Region Syddanmarks nære sundhedsvæsen og fortsætter:

- Det kan handle om, at man i nogle mijøer har udfordringer med social kontrol eller religion, som gør, at det er svært at bruge de tilbud, som vi i almindelighed stiller til rådighed.

Undervejs vil regionen desuden evaluere på projektet i Odense.

- Om det bliver en succes, afhænger i sidste ende af, om de mennesker som er i målgruppen vil bruge tilbuddet, siger Bo Libergren.

Regionen lægger op til at bidrage med 1.2 millioner kroner om året.

Praktiserende læge ikke egnet

Ifølge Roya Moore kan indvandrerkvinderne ikke gå til deres egen praktiserende læge, for hvis de skal åbne op, kræver det tid og tillid.

- Praktiserende læger gør et godt stykke arbejde. Men lige netop det her tema kræver tid og et fortroligt rum. Det tror jeg, kan blive svært hos praktiserende læger. Det kræver et længere forløb,

Hun oplevede selv fra sit eget projekt, at kvinderne havde svært ved at åbne op.

Jeg kunne simpelthen ikke snakke med dem om det Roya Moore, sygeplejerske

- Jeg kunne simpelthen ikke snakke med dem om det. Hver gang jeg italesatte det, så var der tavshed, siger Roya Moore.

- De ville ikke give en forkert opfattelse, at de var en kvinde, der var løs på tråden.

TV 2/Fyn har forsøgt at få kvinder fra Vollsmose i tale. Kvinderne anerkender behovet, men vil ikke stille op. Det kommer ikke bag på Roya Moore.

- Det er et tabubelagt emne, særligt for kvinder, siger Roya Moore og fortsætter:

- Der ligger en opgave i at bryde tabuet og tale frit om det.

Hvis det lykkes tror hun dog, det vil røre ved normerne i Vollsmose.

Den nye klinik for seksuel sundhed i Vollsmose bliver i første omgang på prøve. Afprøvningsperioden løber fra 1. september 2020 til og med august 2023.