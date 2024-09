Ny letbane-etape deler vandene i Seden: - Det kommer til at larme

Mere letbane til Odense er nu på vej.

- Jeg vil blive lykkelig for det, siger Henriette Stjernegaard, der til daglig bor i Seden og efterhånden har svært ved at finde plads til bilen, når hun kører ind til Odense centrum.

Hun glæder sig derfor over, at letbanens etape to ser ud til at blive en realitet.

Torsdag vedtog Odense Byråds politikere budgettet for 2025, og her var letbanens etape to blandt andet et af punkterne, der blev fundet penge til.



- Jeg arbejder inde i byen, og det vil bare gøre det meget lettere at komme derind, når jeg kan tage letbanen, siger Henriette Stjernegaard, da TV 2 Fyn besøger familien.

Frygter larmen

Modsat Henriette er Jan Petersen ikke ligefrem lykkelig over mere letbane. Han kommer til at bo 25 meter fra etape to, når den kommer til Seden.

- Det er noget skidt, det kommer til at larme meget. Det er meget tæt på, hvor vi bor, så det synes jeg ikke om, siger han.

Han ærgrer sig over, at udvidelsen af letbanen kommer til at køre lige ude for hans baghave.

- Vores husværdi falder jo nok, så vi ved ikke om vi kommer til at kunne sælge det, siger han.

Jan Petersen medgiver dog, at der i forvejen er en del støj ud til den store vej, hvor lastbiler og anden tung trafik triller mange timer i døgnet. Men han frygter en rumlen, som det har været tilfældet inde i Odense.

- Jeg er egentlig ikke skeptisk over for letbane generelt, jeg er bare ærgerlig over, at det lige skal være her, hvor jeg bor, siger han.

Tilbage hos Henriette Stjernegaard er overbevisningen dog, at det er for det fælles bedste, at få mere letbane.

- Jeg synes det giver mening, at bruge offentlig transport i stedet for vi alle sidder i hver vores bil en og en.