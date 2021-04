Ny lille stigning: Tre nye smittede i Vollsmose

Incidenstallet stiger igen i Vollsmose-firkanten, viser Odense Kommunes opgørelse lørdag.

Lørdag er incidenstallet, som er et udtryk for antallet af registrerede smittede opgjort per 100.000 indbyggere i for eksempel en bydel, opgjort til 667,2.

Det er en den anden stigning siden torsdag, hvor incidentallet var faldet til 568,7. Lørdag tog incidenstallet et ordentligt hop til 645,3.

Fra torsdag til fredag blev der fundet 15 nye smittede i Vollsmose-firkanten. I lørdagens opgørelse er antallet nye smittede noget mere moderat og opgjort til tre personer.

Vollsmose-firkanten ligger i Odense NØ og her er det samlede incidenstal også højt. Lørdag er det opgjort til 443, mens incidenstallet for hele byen er opgjort af Odense Kommune til 119,1.

De yngre smittes

I hele Odense Kommune er der fundet 25 nye smittede personer med coronavirussen covid-19, oplyser Odense Kommune. I alt er der de seneste syv dage fundet 244 nye smittede i Odense Kommune.

Det er især i aldersgrupperne fra 60 år og ned, at smitten findes. Således fremgår det af kommunens opgørelse, at der for eksempel i aldersgruppen 21 til 30 år er fundet 63 nye smittede i uge 12. Blandt den 11 til 20-årige er der fundet 49 nye smittede med covid-19.

HVAD ER INCIDENSTAL? Incidenstallet er en indikator, der viser antallet af registrerede smittede opgjort per 100.000 indbyggere i en bydel, kommune eller landsdel. Jo højere tallet er, jo mere udbredt er smitten i området. Incidenstallene kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først. Har en kommune eller en bydel incidenstal på over 100, er der større risiko for, at den fortsat skal være lukket ned, selv om resten af samfundet kan genåbne. Se mere

