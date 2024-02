Ny MCO-direktør med ambition om national medietech-klynge

Michael Jensen, tidligere teknik- og produktionschef på TV 2 Fyn, er ny direktør for Media City Odense fra 1. marts 2024. Han afløser Anne Scheel Nordestgaard Dyrehauge, der fra samme dato tiltræder en ny stilling som direktør for den nystartede Word Festival i Odense.

Dermed er den fynske medietech-klynge klar til næste trin efter tre års opbygning siden opstarten med Anne Dyrehauges tiltrædelse i januar 2021. Det sker med en opstrammet strategi og en ny, løftet ambition om, at Media City Odense i de kommende år under Michael Jensens ledelse vil stræbe efter at blive national medietechklynge.

- Jeg har allerede arbejdstøjet på, så vi fortsætter MCOs udvikling de kommende år. Opgaven er at fokusere MCOs indsats, så vi skaber værdi i hverdagen for stiftere, medlemmer, sponsorer og kunder. Vi er allerede godt på vej med MCO Academy, som vi åbnede sidste år med en lang række kurser og efter- og videreuddannelsesforløb. Men vi skal videre og løfte os til om nogle år både at være en bæredygtig forretning og en national klynge. Det skal jeg gøre mit til at lykkes, siger Michael Jensen.

Den nye direktør har været tæt på MCO siden stiftelsen og var allerede i sine år som producer på TV 2 Nyhederne for godt 10 år siden fascineret af Media City Bergen i Norge. Siden sit skifte til TV 2 Fyn har Michael Jensen været med i hele opbygningen op til og som medspiller i Media City Odenses første tre år.

- Michael er måske den person, der var den allerførste i Danmark til at se mulighederne i en medietech-klynge i Odense. Han er født visionær og har et enormt netværk i både den danske, skandinaviske og europæiske tech- og produktionsbranche. Det er skabt gennem hans roller som formand for diverse tech-summits, hvor netværk og videndeling på kryds og tværs finder sted. Derfor er han for mig den perfekte direktør til at føre MCO videre til samarbejder om helt konkrete medie- og tech-projekter og helt konkrete efter- og videreuddannelsesforløb via MCO Academy, siger Esben Seerup, bestyrelsesformand for Media City Odense.

Michael Jensen bliver i sin nye direktørstilling suppleret af Erik Laumand som arbejdende næstformand fra MCOs bestyrelse, og Ralf Andersson fra SDU i en ny rolle som uddannelseskonsulent for MCO Academy og som forbindelsesofficer ind til hele Syddansk Universitet. De tre udgør fremover det samlede ledelsesteam i Media City Odense.

- Lige fra Anne Dyrehauge i efteråret annoncerede sin afgang, når hendes åremålskontrakt udløb, har vi arbejdet efter en sømløs overgang, så MCO ikke tabte fart. Vi har de seneste måneder fået udviklet en klar, opstrammet vision, mission og forretningsplan. Med nye ambitoner og planer for, hvordan MCO kan vokse til en landsdækkende medietech-klynge. Det er vi alle meget glade for og tilfredse med, siger Esben Seerup, bestyrelsesformand for Media City Odense.

Første opgave for Michael Jensen ligger lige om hjørnet: MCO Media Tech Festival i Odense den 19.-21. marts. Med snesevis af oplægsholdere, hundredevis af gæster og masser af praktiske opgaver foran sig.

- Jeg brænder for MCOs vision om, at vi gennem samarbejde øger samfundsværdien og danskernes tidsforbrug på danske platforme. Er der nogen vigtigere dagsorden for mediemennesker, både private, public service og kommercielle, i disse år? Det synes jeg ikke. Vi kan kun løfte dette sammen, så lad os da fortsætte med det, siger Michael Jensen.

Den nye MCO-direktør bor privat i Seden Strandby nord for Odense og er gift med Ulla Skov, der er nyhedsgrafiker på TV 2. Parret har to voksne børn, der begge er fløjet fra reden.