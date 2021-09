Ny million-pulje skal hjælpe i kampen mod ensomhed

Ensomhed er et problem i Danmark, og det er et voksende problem. Derfor er vi i fællesskab som samfund nødt til at forholde os til det.

Sådan lyder det fra social- og ældreminister Astrid Krag (S), der nu vil have lavet en national ensomhedsstrategi i Danmark. Det skriver Ritzau.

- Det er en strategi, der skal gå ud bredt, hvor vi slår fast, at for det første må der ikke være det tabu, der er omkring ensomhed, og for det andet er det noget, vi er nødt til at håndtere i fællesskab, siger Astrid Krag.

Konkret forestiller regeringen sig at lave en såkaldt ensomhedsalliance med relevante organisationer, kommuner og andre, der kan spille en rolle.

- Vi lægger op til, at den til næste år skal have ti millioner kroner at arbejde med i forhold til at lave lokale partnerskaber og bygge på de vigtige indsatser, der er derude. Og komme med anbefalinger til, hvad vi kan gøre som samfund, så det her ikke er den enkeltes problem, men noget vi tackler i fællesskab, fortæller ministeren.

Ensomhedsstrategien er en del af regeringens finanslovsforslag.