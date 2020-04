Ny mobil testenhed: Bliv testet for smitte i eget hjem

Odense Kommune bliver nu udfarende i forhold til bekæmpelsen af covid-19.

Kommunen har oprettet en testenhed, som skal køre ud til borgerne og i deres eget hjem teste dem for eventuel smitte.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Her fremgår det også, at enheden samtidig vil aflaste den tilsvarende ordning, som Region Syddanmark har kørt med i flere uger.

Testenheden var på hjulene allerede onsdag og vil i første omgang fungere frem til 1. juni 2020.

Således kan Odense Kommune servicere egne borgere - også dem, som ikke selv kan opsøge en testklinik eller et testcenter.

- Det er vigtigt, at vi ikke forskelsbehandler dem, der er mobile og selv kan opsøge en klinik og dem, der ikke kan. Derfor er det god ting, at muligheden for at teste i eget hjem nu styrkes, siger rådmand på ældre- og handicapområdet Søren Windell (K).

Region Syddanmarks testbiler vil fortsat være en del af covid-19-testene i Odense Kommune.

- Vi er i Odense Kommune rigtig glade for at kunne byde ind med ressourcer, så testantallet af borgere med corona-symptomer kan blive øget, siger Søren Windell.

Maria: De er enormt søde

Maria Hundebøll Andersen var onsdag afsted til de første borgere for at foretage den podning som bagefter sendes til analyse på OUH.

Og hendes oplevelser på førstedagen var god. Hun oplever at borgerne er meget imødekomne.

- De er meget interesseret i, at vide om det er corona eller om det er en ganske normal forkølelse, lungebetændelse eller andet, fortæller Maria Hundebøll Andersen, og tilføjer:

- De er enormt søde og samarbejdsvillige.

Maria Hundebøll Andersen er til daglig ansat som ergoterapeut i genoptræningen i Odense Kommune.

- Vi er uddannet i at arbejde med mund og svælg, så det er på baggrund af det, vi er blevet spurgt om vi vil hjælpe med det her, fortæller hun.

Det nyetablerede mobile testhold har desuden været på besøg hos OUH, hvor de har lært at pode.

Inden Maria Hundebøll Andersen går ind til en borger iklæder hun sig værnemidler fra top til tå.

- Vi får udstyret i pakker fra sygehuset. Der er alt det, vi skal bruge, siger Marie Hundebøll Andersen, og forklarer, hvordan det foregår ude hos borgeren:

- Jeg kontakter borgeren og laver en aftale. Når jeg ankommer til adressen iklæder jeg mig værnemidlerne inden jeg går ind til borgeren.

- Jeg rør ikke ved alt for meget, gør testen klar og forklarer hvordan det vil foregå.

- Så bliver borgeren podet, og jeg forlader hjemmet igen efter at have taget værnemidlerne af.

På hospitalet bliver testen analyseret, og i løbet af et til to døgn kan man få resultatet fra egen læge.

Ergoterapeuter skal teste

Den midlertidige testenhed i Odense Kommune er organiseret i afdelingen Sundhed og Forebyggelse i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Hvis man skal testes for covid-19 i eget hjem, skal man have en henvisning fra sin egen læge eller vagtlægen.

Testenheden i Odense varetages af tre ergoterapeuter, som har en særlig viden på området, og som er blevet kompetenceudviklet i testopgaven.

Mulig udbredelse til andre kommuner

Efter testenhedens prøveperiode på halvanden måned vil der blive evalueret på indsatsen og taget stilling til den videre opgaveløsning.

Resultaterne og erfaringerne fra Odense vil med lokale tilretninger kunne anvendes i andre kommuner og dermed sikre, at flere danskere kan blive testet på en nem og fagprofessionel måde.