Ny nedtur for OB

Det er ikke kun på banen, at det har været svært at leve op til forrige sæson. Odense Boldklub har også mistet tilskuere. Gennemsnittet for tilskuere til hjemmekampene er nemlig faldet fra 9.805 tilskuere i forrige sæson til 9.304 i den netop overståede sæson.

På trods af det fald og en skuffende sæson, hvor den eneste fynske repræsentant i Superligaen måtte se en nedrykning i øjnene, er klubben tilfreds med tilskueropbakningen. På Facebook takker klubben, de stribede fans, der er mødt op på hjemmebanen.

Og ser man på forrige år, ligger årets snit da også et par tusinde over sædvanligt. Næste sæson starter i juli, hvor klubben skal spille i 1. division for første gang siden 1998.