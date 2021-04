Ny opgørelse på sogneniveau: Vollsmose er på vippen til yderligere nedlukning

Incidenstallet i et sogn overstiger 400

Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage

Positivprocent overstiger to procent





Så tæt ligger Vollsmose på vippen

For Vollsmose Sogn er alle tre kriterier tæt på at være opfyldt.

I Vollsmose Sogn ligger incidenstallet fredag på 383,8, og området ligger derfor lige på vippen til at skulle lukke yderligere ned fra i næste uge, hvor en række skoler har været lukket ned siden uge 9.

- Meget vil være uforandret i Vollsmose. Der vil fortsat være lukket ned for skolerne. Vi følger tallene meget tæt, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, til TV 2 Fyn.

Ny måde at opgøre smittetal på

Der er tale om et paradigmeskifte i måden at opgøre incidenstal på i hele landet.

Fra i næste uge vil incidenstallene blive opgjort ud fra sogne og ikke som hidtil ud fra kommuner, og derfor vil det være muligt at lukke små lokalsamfund ned, så det ikke går ud over hele kommunen.

Den nye bekendtgørelse betyder, at skolerne i Vollsmose ikke åbner mandag som planlagt.

Og hvis Vollsmose Sogn hen over weekenden igen overstiger et incidenstal på 400, risikerer andre dele af området at lukke ned, heriblandt gymnasiet Mulernes Legatskole, som i modsætning til folkeskolerne har holdt åbent.

Borgmester: Smitten er for høj

Peter Rahbæk Juel glæder sig over, at sundhedsmyndighederne fra i næste uge vil opgøre tallene på sogneniveau, og han udelukker ikke, at der tages andre tiltag i brug for at komme smitten til livs.

- Der er ingen tvivl om, at vi hele tiden kigger i værktøjskassen. At tage kampen mod corona ned på sogneniveau i stedet for kommune er en rigtig god idé, siger borgmesteren.

Han håber dog, at det lykkedes at holde incidenstallet under 400, så man undgår yderligere nedlukning.

- Takket været en god indsats kan vi se, at incidenstallet er faldende. Det er stadig alt for højt, fastslår Peter Rahbæk Juel.

Beboere skal testes og huske isolation

De to andre kriterier - antallet af nye smittetilfælde og positivprocenten - ligger så højt, at Vollsmose Sogn risikerer nedlukning, men alle tre kriterier skal være opfyldt. De næste dage vil vise, hvordan det kommer til at se ud i Vollsmose Sogn.

Uanset hvad skal beboerne i området indstille sig på, at indsatserne med at masseteste og isolere befolkningen fortsætter.

- Beboere i Vollsmose skal indstille sig på endnu en runde med at lade sig teste. Det skal de fortsætte med. Der vil fortsat være massiv fokus på forebyggelse og isolation, siger Peter Rahbæk Juel.