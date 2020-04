Ny plan: OUH skruer ned for corona-beredskabet

Odense Universitetshospital ændrer nu på planerne for det store coronaberedskab, som er blevet klargjort lynhurtigt i løbet af den seneste måned.

Baggrunden er, at antallet af coronapatienter på OUH fortsat falder. For to uger siden var der 44 indlagte, men onsdag var der blot 15 indlagte, hvoraf to ligger i respirator og fire ligger på intensiv.

Vi forventer, at der i løbet af maj – slutningen af maj – kommer et peak igen i antallet af indlagte covid19-patienter Michael Dall, lægefaglig direktør, OUH

Den postive udvikling betyder, at OUH nu er igang med en ny plan for coronaberedskabet.

- Vi er i gang med en ny proces, ja vi starter sådan set forfra, siger Michael Dall, lægefaglig direktør ved OUH, til TV 2/Fyn.

Nogle de reserverede afsnit til coronapatienter lukkes nu derfor ned, og personalet rykkes tilbage til deres vante opgaver og afdelinger. De skal dog fortsat være klar, hvis udviklingen pludselig vender. Og det regner Michael Dall faktisk med, at den gør.

- Vi havde en eskaleringsplan, og nu er vi ved at tilrettelægge en ny eskaleringsplan, fordi vi forventer, at der i løbet af maj – slutningen af maj – kommer et peak igen i antallet af indlagte covid19-patienter, siger den lægefaglige direktør.

I den nye plan skal OUH have 54 sengepladser og også hurtigt kunne levere 14 ekstra intensivpladser - udover de cirka 60, der allerede findes i Svendborg og Odense.

Ikke brug for lynuddannede sygeplejersker

Sundhedsstyrelsen vurderede i marts, at op mod 580.000 danskere - cirka ti procent af befolkningen - ville blive smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

Men antallet af indlagte med covid-19 er på OUH slet ikke kommet i nærheden af det niveau, som Sundhedsstyrelsen frygtede.

Derfor har de på heller ikke haft brug for de mange sygeplejersker, der med en uges lynuddannelse til assisterende intensivsygeplejersker blev gjort klar til at hjælpe de intensive corona-patienter.

Men Michael Dall er glad for, at de fik uddannet mange, som der i første omgang ikke blev brug for – og at det ikke var omvendt.

- Det må være lidt det samme, som når brandvæsenet rykker ud til en ulykke, hvor de ikke kender omfanget af ildebranden, ja så er det nok bedst, at man sender alle sine stigevogne med i første omgang, og så må man jo trække nogle hjem, hvis det viser sig, at der ikke er brug for dem. Derfor vil jeg sige, at i den her anden omgang, i den nye eskaleringsplan, har vi et andet grundlag at planlægge ud fra, og det er det, der forhåbentlig skal hjælpe os med at lave en mere rationel planlægning den her gang.

- Jeg kan godt forstå, hvis personalet har følt, at man har siddet standby til en opgave, som så ikke kom. På den anden side må man også bare være taknemmelig for, at vi ikke har fået tilstande som man har set i både Spanien og Italien, siger Michael Dall.