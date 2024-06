Ny plan skal redde folkeskolen - men far fra Agedrup kalder den for varm luft

Torsdag klokken 10.30 præsenteres en samlet plan for en styrket folkeskole i Odense Kommune. Det sker efter et langstrakt forløb, der startede med et brev underskrevet af over 100 forældre på Agedrup Skole tilbage i februar med bekymringer om grænseoverskridende adfærd.

TV 2 Fyn kunne efterfølgende afdække, at der på skolen var tilfælde af trusler med kniv, indtag samt salg af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, overfald i omklædningsrum, krænkelser af seksuel karakter, vold, tyveri og hærværk.



Underskriverne af planen er borgmester Peter Rahbæk Juel (A), børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (RV), Odense Lærerforening, Odense Skolelederforening, BUPL Fyn, PMF Fyn og Lærerstuderendes Landskreds i Odense.

Planens hovedpunkter

Kommunens plan, der går under navnet Juni-Erklæring, bygger på tre idealer.

Det første ideal handler om, at Odenses folkeskoler skal være et trygt sted for bedre dannelse og uddannelse. Herunder at skabe klasseværelser, hvor børn med og uden særlige behov oplever at være en del af positive fællesskaber.

Det andet ideal handler om, at der skal være mere attraktive rammer for folkeskolens medarbejdere. Herunder et øget fokus på opstart og introduktionsforløb for nye medarbejdere. Det handler om, at folkeskolen skal være førstevalget for lærere, pædagoger og andre medarbejder.

Under ideal nummer to nævnes også, at mere af undervisningen skal foregå uden brug af skærm.

Det tredje og sidste ideal handler om at styrke forældresamarbejdet. Det involverer en forventningsafstemning mellem skole og hjemmet samt en opfordring til, at alle skolebestyrelser udarbejder et fælles kodeks for at genvinde og eller vedligeholde respekten for skolen.

Rundbordspædagogik

Men tryktester man planen hos en af de forældre, der har stået midt i orkanens øje, så får den ikke gode ord med på vejen.

David Kieler, der er far til en dreng på Agedrup Skole, stod i spidsen for det bekymringsbrev forældregruppen sendte i februar. Og selvom der nu ligger en plan for at styrke folkeskolen, er han stadig skeptisk.

Han kalder den for "varm luft".

- I min verden er det rundbordspædagogik, siger han til TV 2 Fyn efter at have læst erklæringen.

Han uddyber, at han synes, den giver udtryk for en masse teoretiske tanker, men at han ikke kan se, at man har lyttet til dem, der står i det til dagligt.

- Jeg tror, de mangler at komme ud og vende det her med dem, der står i hver dag og bruger al deres tid og vilje på at give vores børn den gave undervisning er. De her lærere, de ånder og lever for det, og jeg ser ikke, at man har tænkt de værktøjer ind, som de har brug for, siger han.

Mangler realistisk syn på inklusion

Noget der går igen i kommunens plan, er at eleverne skal inkluderes, uanset særlige behov eller ej. Men ifølge David Kieler skal man have styr på den allerede eksisterende inklusionsplan.



- De mangler at forholde sig til, at vi har en forfejlet inklusionsplan, der er kørt af sidesporet i min verden, siger han.

Planen nævner ikke med et ord for eksempel akutskoler. En idé der ellers er blevet talt positivt om tidligere af borgmesterpartiet Socialdemokratiet.

David Kieler savner desuden, at man har mere fokus på konsekvenser ved dårlig opførsel.

- Vi kan jo ikke se nogle steder, at hårdere konsekvenser som et redskab er taget med i tankerne, siger han.

Tilbage i februar efterspurgte David Kieler også hårdere konsekvenser.