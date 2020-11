Ny Playstation revet væk: Gamer håber, at alle kan få fingre i den

Lasse Vestergaard er spilekspert, gamer og youtuber og bosiddende i Odense. Han er en af de få, der har været heldig at få fingre i den vel nok mest eftertragtede spilkonsol lige nu, Sonys Playstation 5.

Torsdag er udgivelsesdagen for almindelige forbrugere, men Lasse Vestergaard og enkelte andre anmeldere har haft den nye spilkonsol i et stykke tid, og den umiddelbare dom er positiv.

- Det er superfedt at sidde med den nye Playstation 5. Også fordi den har været så efterspurgt, og man har ventet så længe på den. Nu er der godt nok ikke så mange spil ude til den endnu, men dem der er, giver en rigtig, rigtig god oplevelse, siger Lasse Vestergaard.

Den nye spilkonsol fra Sony, Playsation 5, har været syv år undervejs. Foto: Sony Interactive Entertainment

Forgængeren, Playstation 4, er efterhånen en bedaget herre i konsolsammenhænge. Den nye Playstation har været syv år undervejs, og derfor vil den være efterspurgt.

Samtidig er det blevet mere almindeligt at eje en spilkonsol, og det vil også øge efterspørgslen på den nye PS5, mener Lasse Vestergaard:

- I takt med at konsollerne er flyttet ind i folks hjem, er det ikke længere kun de her hardcore nørder som mig, der spiller konsol. Det er blevet mere udbredt, også fordi det jo ikke bare er en spilkonsol. Du kan bruge den til alle mulige andre medier.

Den mest populære spilkonsol

Playstation har længe været den foretrukne spilkonsol i Danmark, og det skyldes de spil, man kan spille på den, mener Lasse Vestergaard.

- Jeg tror, det hænger sammen med de her eksklusive spil, der udelukkende hører til Playstation. De rammer lidt mere bredt, så der både er noget til familien, der er noget til gameren, der går op i first person shooter-spil. Konsollerne minder om hinanden, men jeg tror, at det har noget at gøre med de her eksklusive titler.

Selvom der endnu ikke er mange spil til Playstaion 5 endnu, er Lasse Vestergaard meget optimistisk på den nye konsols vegne.

- Også bare når man kigger på maskinens tech-liste, altså hvad den kan, lover det rigtig godt. Men helt konkret glæder jeg mig til at se, hvilke spiludgivelser, der kommer og hvordan de performer. For lige nu virker maskinen rigtig, rigtig god. Controlleren er også behagelig, men det handler jo lige så meget om; er spillene efterfølgende lige så gode, siger Lasse Vestergaard.

Corona har øget efterspørgslen

Lasse Vestergaard tror, at coronapandemien har betydet noget for efterspørgslen af Playstation 5. For selvom den officielt lander på markedet torsdag, er det kun de færreste, der faktisk kan få den nye spilmaskine med sig hjem.

- Produktion af konsollen, kunne jeg sagtens forestille mig, har været påvirket af coronasituationen. Det er udbud og efterspørgsel. Efterspørgslen er enorm stor lige nu på konsollen. Jeg krydser fingre for, at alt og alle kan få fingre i den senere hen, siger Lasse Vestergaard og fortsætter.

- Men det er måske også det, der skaber noget hype lige nu, at det kun er specifikke menesker, der i virkeligheden har fået fat i den. Anmeldere og dem, der har forudbestilt for et godt stykke tid siden.

