Ny rådmand i Odense: Unge kvinders mentale helbred skal forbedres

Særligt unge i fokus

Ifølge Radikale Venstres rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley, har Odense Kommune en stor opgave foran sig i at hjælpe særligt unge med at få det bedre.

- Vi har nogle presserende sundhedsopgaver, som skal løses i Odense, for eksempel det, der handler om mere lighed i sundhed, men også det, der handler om mental sundhed hos unge, siger hun.

Og den pointe er Tommy Hummelmose som rådmand enig i.



- Når vi for eksempel ser, hvordan unges mentale helbred har det, så er det ubetinget en af de meget meget store opgaver. Op mod halvdelen af piger i alderen 16 til 24 år udtrykker, at de har et dårligt mentalt helbred i Odense, og det kan vi selvfølgelig ikke sidde overhørigt, det skal vi være bedre til at løse.

I forbindelse med sammenlægningen lægges der op til at flytte omkring 600 årsværk og et samlet budget på knap 1,2 milliarder kroner til det nye sundhedsudvalg og den dertilhørende forvaltning.