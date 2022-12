Ny regering skal undersøge byggeskandale: - Danmark er blevet et Eldorado for økonomisk kriminelle

Og i dag fortæller både formanden for Konkursrådet og formanden for Danske Insolvensadvokater, at mange sager om konkurssvindel slet ikke bliver efterforsket af politiet. Samtidigt viser tal fra Danmarks Statistik næsten en seksdobling af anmeldelser om bedrageri siden år 2000, mens der modsat er sket et mindre fald i antallet af domme i samme periode.

Således er det i dag kun 2,6 procent af alle anmeldelser af bedrageri, der ender med en dom, mens tallet var over 20 procent i år 2000.

Preben Bang Henriksen, mangeårig retsordfører for Venstre, erkender, at personer, der begår økonomisk kriminalitet i Danmark, har det alt for let.

- Danmark er blevet et Eldorado for økonomisk kriminelle - danskere eller udlændinge. Risikoen for at blive opdaget er meget lille, og skulle sagen endelig komme for retten, ligger straffen milevidt fra, hvad forbrydelsen ville blive takseret til i udlandet, siger han.

Både Preben Bang Henriksen og Konservatives Mai Mercado vil kræve en redegørelse for, hvordan det kan ske, at én person står registreret som to forskellige personer i cvr-registret – tilsyneladende ved et simpelt skift af personens hjemmeadresse i udlandet.

- Det har været helt grotesk læsning, og hvis det viser sig, at der er et hul i kontrollen, skal det selvfølgelig lukkes hurtigst muligt. Det må vi følge op på, så snart at der sidder en ny regering, siger Mai Mercado.

- Der kan næppe være tvivl om, at Erhvervsstyrelsen ganske enkelt har begået en fejl, hvilket man, så vidt jeg kan se, også erkender. Jeg afventer derfor en nærmere redegørelse herfor og vil bede den kommende Erhvervsministeren drage omsorg for, at den tilgår Folketingets erhvervsudvalg, siger Preben Bang Henriksen, der samtidigt undrer sig over, at LH Gulve og Dan Virkelyst Johansen ikke har reageret på advarslerne om Osman Celik, men modsat er fortsat med at bruge tyskerens danske firmaer som underentreprenør.

- Karantæneregistrering eller ej er det efter min opfattelse højest besynderligt, at den pågældende person kan blive involveret i nye og store byggerier med velrenommerede samarbejdspartnere, der nok kunne have udført et baggrundstjek på mange andre måder, siger han.

Sæt hårdt mod hårdt

Karsten Hønge (SF) mener, at sagen viser, hvorfor der er behov for en generel oprustning af indsatsen mod social dumping, hvor virksomheder med kulsort økonomi, kummerlige arbejdsvilkår og snyd af myndighederne kan underbyde lovlydige virksomheder, og hvor hovedentreprenører kan frasige sig ansvaret for lovbrud hos deres underentreprenører.