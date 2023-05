Ny serie går tæt på Odense Boldklub: - Det er fællesskab, og det er følelser

Seerne kommer med i lufthavnen, da et gambiansk stjerneskud for allerførste gang er på dansk jord, når akademispillerne får skideballer, når talenternes indsats evalueres, når fremtidens strategi fastlægges, og når sejrene fejres med kram, skrig og skrål i omklædningsrummet i Zagreb og under tribunen på Odense Stadion.



- Det her er en historie om at uddanne unge mennesker til at præstere i et elitemiljø. Det er store drenge og unge mænd, der drømmer stort, siger Esben Seerup, direktør TV 2 Fyn, og fortsætter:

- OB er det fællesskab, der samler allerflest mennesker på Fyn. Alle på Fyn, også dem der ikke er interesserede i fodbold, har et forhold til OB. Det er følelser, og det er fællesskab, og det vil vi gerne fortælle med serien.

Samarbejde med Viaplay

Serien er lavet i samarbejde med Viaplay, og derfor kan alle afsnit også streames på deres tjenester. Med samarbejdet er det lykkedes begge parter at kunne lave et bedre produkt, hvor det også er muligt at vise kampbilleder fra Superligaen.

Serien kan streames fra fredag den 12. maj ved download af TV 2 Fyn Play-app'en - eller ved at klikke her.

Første afsnit vises også på TV i forbindelse med nyhedsudsendelsen klokken 19.30 den 14. maj, og de efterfølgende afsnit vises hver søndag.

‘En gang Odense altid Odense’ er en dokumentarserie, der ikke kun vil appellere til fodboldentusiaster, men til alle, der er fascinerede af, hvad der skal til for at lykkes i et konkurrencemiljø.