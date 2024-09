Ny sigtet i makaber bombesag kræves fængslet

Endnu en sigtet i bombesagen fra Nyborgvej bliver tirsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Det skriver fyens.dk, og kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi Mads Boel bekræfter over for TV 2 Fyn.

- Grundlovsforhøret startede klokken 9.15, og det drejer sig om bombesagen fra Nyborgvej. Det er alt, jeg kan sige, siger han.

Personen sigtes efter straffelovens paragraf 192a, der handler om våben og sprængstoffer.



To mænd på 19 og 20 år sidder allerede fængslet i sagen.

I december sidste år fandt politiet en spand, der indeholdt 4,4 kilo plastiksprængstof, i en lejlighedsopgang på Nyborgvej 28. Det førte til, at politiet mistænkte mændene for at have deltaget i et forsøg på et bombeattentat. Det lykkes dog ikke at detonere sprængstoffet.