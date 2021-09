Ny skov på vej til Odense Syd

Nye grønne områder har længe været eftertragtet ikke bare for de tre samarbejdspartnere men også for borgerne, fortæller Christoffer Lilleholt (V), der er rådmand i By- og Kulturforvaltningen.



- Det kommer til at betyde utroligt meget for dem, der bor rundt omkring. For vi kan se, at uanset hvilken alder man har, vil man gerne have mere natur. Man vil gerne have mulighed for at gå en tur i naturen eller gå en tur langs åen. Og det skaber vi endnu flere muligheder for her, siger Christoffer Lilleholt.



Fremtidens grundvand

Under markerne i Lindved og Højby ligger et vigtigt grundvandsmagasin, som forsyner store dele af Odenses borgere med drikkevand, og det skal beskyttes ifølge den nye aftale.

For selvom der kan gå flere årtier før borgerne i Odense kan mærke effekten af det nye skovområde, er det vigtigt, at grundvandet bliver sikret nu, siger Anders W. Berthelsen, der er bestyrelsesformand i Vandcenter Syd.



- Vi lever jo egentlig med fortidens synder i dag. Vores generation er jo offer for, at man tilbage i 60'erne ikke tænke over, hvad man hældte ud i naturen. Derfor er det vigtigt, at vi tænker på, hvad skal der ske i de kommende årtier og de generationer, der kommer efter os. De skal have noget rent grundvand og nogle rent drikkevand, siger Anders W. Berthelsen.



Andre projekter

Ifølge skovrider Jakob Harrekilde Jensen fra Naturstyrelsen Fyn, kan der gå fem til syv år, før man for alvor kan se skoven i det sydlige Odense. Borgerne kan dog allerede nu være med at hjælpe styrelsen i planlægningen af området.