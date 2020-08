Ny smitte i Odense: UCL sender pædagogstuderende hjem

16 studerende og en underviser skal blive hjemme fra undervisningen på pædagoguddannelsen i Odense.

Det sker, efter at en studerende er blevet testet positiv for covid-19. Det oplyser UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i en pressemeddelelse.

- Vi modtog besked fra den pågældende studerende, at vedkommende var testet positiv for covid-19, og derefter aktiverede vi straks vores eget beredskab, siger Jens Mejer Pedersen, der er rektor på UCL.

Undervises derhjemme

De berørte studerende og underviseren skal testes for coronavirus, inden de kan komme tilbage på skolens område.

Indtil da fortsætter undervisningen online. Resten af de studerende på UCL kan fortsætte i skole som hidtil.

- Vi har via vores eget beredskab fået kontakt med alle dem, vi vurderer har haft tæt kontakt med den smittede på UCL. Det drejer sig om 15 medstuderende og en enkelt underviser, og ud fra et forsigtighedsprincip vælger vi altså at hjemsende hele undervisningshold i stedet for enkeltpersoner, siger Jens Mejer Pedersen.

Tidligere tirsdag meddelte en anden odenseansk uddannelsesinstitution - gymnasiet Mulernes Legatskole - at der også her var sendt en hel klasse og dens lærere hjem som følge af coronavirus.