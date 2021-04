Ny sportsefterskole i Odense: - Vi har travlt, men vi når det

- Her kan man komme og dyrke ens sport, næsten uanset hvilken sport man dyrker, og vi har skabt en struktur, der er så fleksibel, at man kan dyrke sin idrætsgren uanset niveau, og hvor meget tid man bruger på sporten, samtidig med at vi som ny efterskole har kunnet skabe nogle synergier mellem sport, skole og efterskolens fællesskabsliv.

Og netop synergien er dybt afhængig af placeringen af efterskolen.

- Det kan vi lige så godt sige, som det er. Den placering, vi har, er en nødvendighed for, at vores koncept kan lade sig gøre. Vi har et fremragende samarbejde med Odense idrætspark og foreningslivet omkring os. Vi kommer ind som en ny spiller, der kan være med til at udnytte de faciliteter, der findes i området, og give dem en bedre kapacitetsudnyttelse, siger Thorsten Z. Matthiesen.