Ny stor serie: OB giver eksklusiv adgang til øens hold

Ny satsning

Samarbejdet mellem OB og TV 2 Fyn og den journalistik, som kommer ud af at følge OB's akademi er samtidig også en del af et strategisk skifte for TV 2 Fyn.

- Aftalen med Odense Boldklub repræsenterer for TV 2 Fyn et strategisk skifte, hvor vi i højere grad vil forsøge at lave stærkt og visuelt indhold, der kan udkomme som seriel streaming. Det ved vi, at både fynboer og danskere efterspørger mere og mere. Og vi tror på, at fortællingen om OB kan blive vores døråbner i det her for os nye marked, siger Lasse Hørbye, redaktionschef på TV 2 Fyn.

Stationen har derfor ansat Malte Fuglsig Jørstad som redaktør for streaming-indhold på TV 2 Fyn og som en del af holdet bag produktionen.

I Ådalen er intentionerne også klare omkring, at klubben grundlæggende vil tættere på den enkelte fan.

- OB er en klub, der betyder meget for mange, og derfor ønsker vi at invitere vores fans og interessenter med inden for væggene i Ådalen. Vi er hele Fyns fodboldklub, så det, der foregår hos os, må alle godt vide noget om og føle ejerskab over. Vi vil gerne være en klub og en by hånd i hånd med hinanden, og derfor ønsker vi at vise, hvilke processer og diskussioner der foregår på daglig basis, siger Rasmus Nejstgaard, kommunikationschef i OB.

Målet er at udkomme med en serie i slutningen af hver sæson de kommende tre år. Serien skal give et unikt indblik i OB's kamp for at vende tilbage til toppen af dansk fodbold.