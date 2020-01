Ny teknologi skal gøre det lettere at være patient på nyt OUH

Mindre stress, mere nærvær, højere kvalitet.

Sådan lyder visionen fra Morten Barfod Søegaard om hverdagen for patienterne på det nye OUH, som efter planen vil stå klar i 2022.

Han er business developer i virksomheden EON Reality og peger på ny teknologi som nøglen til en forbedret sygehusbehandling på det nye supersygehus.

- Den største forskel i fremtidens behandlingsform bliver de nye teknologier. De vil fjerne meget af sundhedspersonalets stress over administration og alle de tekniske dele af arbejdet. Der vil komme meget mere fokus på det enkelte menneske. Som patient vil du føle mere nærvær i fremtidens behandling, siger Morten Barfod Søegaard.

Fokus på nye teknologier

Syddanske Forskerparker afholder i marts en stor oplevelsesevent om kunstig intelligens. Begivenheden kommer til at hedde TechBlast og vil give en række bud på anvendelsen af kunstig intelligens, big data og extented reality.

Eksperterne understreger, at teknologierne ikke er tiltænkt forbrugere, der vil underholdes. De er målrettet nyttige formål som træning, rehabilitering og effektivisering - ikke mindst på sundhedsområdet.

- Når man bygger et nyt sygehus i dag, så er overvejelser om den nye teknologi en del af processen. Og den nye teknik repræsenterer en så stor værdiskabelse, at man bør føle sig forpligtet til at tage det i anvendelse i så stor udstrækning som muligt, siger Morten Barfod Søegaard.

Nyt grej vist frem

Syddanske Forskerparker gav tirsdag TV 2/Fyn mulighed for et smugkig på noget af det tekniske grej, som vil blive præsenteret på den store TechBlast-event i marts.

For eksempel en "hjerne-hat", som kan aflæse og kortlægge hjernens aktivitet, og sende beroligende impulser til patienten.

Såkaldte VR-briller kan forberede patienten på behandlingen, så patienten ved, hvad der skal ske.

Og så kan patienter få hjælp til genoptræning med en særlig dragt med indbyggede sensorer, der aktiverer kroppens muskler.

- De her teknologier kan overordnet set være med til at aflaste et sundhedsvæsen, som er overbelastet af for eksempel flere behandlingskrævende ældre. Det giver resultat nu og her, men det vil også sikre et samfund, hvor mennesker har flere ressourcer og større overskud. Det vil kunne skabe en positiv spiral, mener Morten Barfod Søegaard.

Robot tildelt statsborgerskab

Ved TechBlast i marts vil et af de store trækplastre være Sophia, en af verdens mest berømte menneskelignende robotter. Sophia er forsynet med en avanceret form for kunstig intelligens og har vakt opsigt, blandt andet fordi Saudi Arabien har valgt at tildele robotten statsborgerskab.

Sophia har udtrykt glæde over statsborgerskabet med denne kommentar:

- Jeg er meget stolt og beæret over denne unikke anerkendelse. Det er historisk at være den første robot i verden, der modtager et statborgerskab, sagde Sophia.

TV 2/Fyn har indgået en aftale om et interview med Sophia, når robotten besøger Fyn i marts.