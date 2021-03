Ny træner på sidelinjen - OB tror på sejr

Når OB søndag møder AaB på udebane, bliver det første gang med den midlertidige træner Michael Hemmingsen i spidsen.

Hemmingsen har haft mindre end en uge til at sætte sig præg på et OB-hold, der nu ikke længere spiller for en plads i mesterskabsspillet, men derimod kæmper for at undgå nedrykning.

Læs også Trænerjagt i OB: - Der må være en plan, vi ikke kender

- Det er klart, at når vi ændrer på tingene, så sker der altid en reaktion. Men jeg synes, vi stræber efter at få ting til at virke og bygge på de ting, vi har, som lykkes for os. Og det er opskriften til søndagens kamp, siger træner og sportschef Michael Hemmingsen.

Tæt kamp

Modsat OB kan AaB med en sejr stadig nå mesterskabsspillet. Alligevel tror både OB's træner og spillere, at fynboerne vil kunne tage alle tre point mod nordjyderne.

- Vi har godt nok smidt top-6-muligheden væk, men jeg tror på, at det bliver en jævnbyrdig kamp. Vi spiller tit tætte opgør mod Aab, så mon ikke, det bliver det igen, siger spilleren Troels Kløve, der har spillet knap 100 kampe i klubben.

- Siden Michael kom til som træner i mandags, har førsteprioriteten været at få noget energi ind i truppen igen og noget ny optimisme, og det, synes jeg, han har formået indtil videre.

Læs også Taber med tre mål: OB hænger i tynd tråd efter nederlag til Brøndby

Træneren forventer at møde et AaB-mandskab, der vil gå langt for en sejr. Men det får ham ikke til at tvivle.

- Vi vil også komme med fuld drøn, og jeg tror på, at vi får en god kamp og et godt resultat i form af en sejr, siger Michael Hemmingsen.

Jagter afløser

Trænerskiftet skete mandag, hvor klubben annocerede fyringen af den tidligere træner Jakob Michelsen. Nyheden kom efter et utilfredstillende resultat i den igangværende sæson.

Læs også OB hyrer Allan Gaarde til at finde ny cheftræner

Klubbens ledelse arbejder fortsat på at finde den helt rigtige afløser, der endelig kan løfte OB derop, hvor ledelsen mener, at den hører hjemme: I den øverste halvdel af Superligaen.

Men foreløbigt er det altså sportschef Michael Hemmingsen, der er blevet bedt om at agere træner i de sidste kampe. Med det umiddelbare nye primære mål at undgå nedrykning.