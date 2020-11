Ny vej til supercyklister: Skolebørn slipper for at krydse tæt trafikeret vej

Cykeltrafikken i Odense er blevet bundet lidt tættere sammen. Den nye superscykelsti under Åløkke Allé er mandag blevet indviet.

Stien er en forlængelse af den eksisterende Langesøsti.

- Det er helt fantastisk. Hver morgen og hver aften er der en masse cyklister, der skal igennem det her område, fordi vi er så tæt på centrum, siger Carsten Myhr, der er formand for Åløkkeparkens Grundejerforening.

- Der er en masse store veje, der mødes her, og cyklisterne bliver nemt klemt i krydsene, så det er en fordel for alle. Børnene i Gartnerbyen, som skal hen på Åløkkeskolen, de skal ikke krydse en vej. Der er masser af mennesker, der får gode muligheder her.

Den nye sti er en såkaldt supercykelsti. Det betyder blandt andet, at stien bliver asfalteret og bredere end en almindelig cykelsti.

Stien fortsætter nu fra Rugårdsvej, hvor den gamle sti sluttede, til Toldbodgade.

Det sunde valg

Christoffer Lilleholt, (V), er by- og kulturrådmand i Odense Kommune. Han klippede sammen med Carsten Myhr et medbragt bånd og indviede på den måde officielt stien mandag formiddag.

- Det betyder fantastisk meget, at man nu kan cykle fra fra Korup og ind til havnen på en supercykelsti uden at skulle krydse veje, siger han.

- Jeg håber, at det betyder, at endnu flere vælger cyklen, vælger det grønne valg og det sunde valg. At man vælger cyklen frem for bilen, siger rådmanden.

Den nye sti har forbindelser til Åløkkeskolen, Seniorhuset og det nye kollegium på Toldbodgade. Der er ligeledes ramper fra og til Rugårdsvej, Åløkke Allé og Næsbyvej.

Hovedindfaldsveje næste skridt

Rådmanden mener, at byen efterhånden er ved at være godt dækket ind på cykelstisområdet. Der er dog også steder, man mangler.

- Når vi kigger ud over byen, så er der jo nogle hovedindfaldsveje, hvor man skal kunne cykle fra forstæderne og hele vejen ind gennem byen og ind til centrum, og der er nogle steder, vi har liggende i pipeline, hvor der mangler supercykelsti, siger Christoffer Lilleholt.

