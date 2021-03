Nye boliger skal være røgfrie: - Ingen tvinges til at stoppe med at ryge

I håbet om at få flere odenseanske rygere til at kvitte smøgerne vil Fyns Almennyttige Boligforening, FAB, med opbakning fra byens politikere gøre nybyggede almene boliger røgfrie.

I første omgang skal det gælde nybyggerierne i Gartnerbyen og på Dalstrøget, og det glæder Ib Poulsen, der bor i en af Fyns eneste røgfri boliger.

- Det er en udmærket idé til nybyggede boliger. De, der flytter ind, kan vælge fra eller til. Vælger de til, er det en god løsning, for naboen, man får, er også en ikke-ryger, og det er underboen også, siger Ib Poulsen, der bor i FAB-afdelingen Skovbrynet, hvor han også er afdelingsformand.

Røgen sætter sig i tapetet

Skovbrynet har været røgfrie boliger i næsten ti år, og det er generelt gået fint med at holde arealer røgfrie .

- De første par år var der nogle enkelte mennesker, som havde svært ved at finde ud af at vænne sig til ordningen, specielt når de havde gæster, men ellers har vi ikke haft nogen problemer, siger Ib Poulsen.

- Det er også en økonomisk god idé. Når lejlighederne skal fraflyttes, er udgifterne til renovering betydeligt mindre, end hvis man har været kæderyger, og det har sat sig i tapetet og malingen, fortæller han.

Ingen tvinges til rygestop

Der bor nogle få rygere i de 50 lejligheder i Skovbrynet. De ryger i hjørnerne af afdelingen, hvor der er opsat askebægre. Han mener ikke, det er diskriminerende over for rygerne, at de skal holde sig væk med deres cigaretter.

- Det er heldigvis i Odense sådan, at der er masser af lejligheder. Hvis jeg gerne vil være fri for rygere, har jeg den mulighed. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, det er underligt, men der er ingen, som bliver tvunget til at holde op med at ryge, siger Ib Poulsen.

På længere sigt ønsker Fyns Almennyttige Boligselskab at gøre alle nybyggede almene boligafdelinger røgfrie.

Formand: Vores kunder efterspørger røgfrie boliger

Det er i stigende grad et ønske fra potentielle lejere som Ib Poulsen, fortæller Erling Nielsen, der er bestyrelsesformand i Fyns Almennyttige Boligforening.

- Vores kunder spørger, om vi har røgfrie boliger, og her siger vi, at det er svært at lave en røgfri afdeling, men når vi bygger nyt, vil vi nu lægge de præmisser ind, at det er røgfrit, siger Erling Nielsen.

- Vi har 9.000 boliger. Det er under en procent, der vil blive røgfrie, så vi udelukker ikke nogen. Der er boliger til dem, som ønsker at ryge, fastslår han.

Boliger i nybyggerier som det ved Gartnerbyen skal være røgfrie, mener boligforening. Foto: Morten Urup Skov Foto: Morten Urup Skov

Hvad hvis lejeren eller lejerens gæster ryger alligevel?

- Så tager vi kontakt til lejeren, og så får vi en snak om, at de har lejet boligen og er fuldt bevidst om, at det er en røgfri afdeling. Det er din opgave som lejer at forklare gæsterne, at de skal ryge uden for matriklen. Lejeren bliver ikke smidt ud, men der vil blive kørt en sag på det. Man smider ikke lige folk ud, og vi går ikke ud med bål og brand, understreger bestyrelsesformanden.

LOVGIVNING I FORBINDELSE MED RYGNING Det er ikke første gang, man gennem love og regler har forsøgt at påvirke rygere til at kvitte smøgerne. Få her overblikket over de love og regulativer, som er blevet indført siden 1995 i forsøget på at få antallet af rygere i Danmark bragt ned. 1995: Danmarks først rygelov bliver indført, og den begrænser rygning i offentlige lokaler og transportmidler. 1997: Flyselskabet SAS forbyder rygning på alle sine flyafgange. 2001: Skoleelever må ikke længere ryge på skolers områder. 2004: Det bliver forbudt for børn under 16 år at købe tobak. 2007: Rygeloven bliver indført. Det er slut med at ryge indendørs på arbejdspladser, restauranter og store værtshuse (bortset fra i rygerum). 2008: Aldersgrænsen sættes op, så man nu skal være 18 år for at købe tobak. 2014: DSB indfører forbud mod rygning på banegårde og perroner både indenfor og udenfor. 2019: Folketinget indgår en aftale, som blandt andet gør cigaretter dyrere. Kilde: Kræftens Bekæmpelse Se mere

Sådan er det gået i røgfri afdeling

FAB-afdelingen Skovbrynet, som har været røgfri i næsten ti år, er Fyns første røgfrie boligafdeling.

Her er erfaringen ifølge FAB, at der ikke er nogen problemer, fordi lejerne er udmærket klar over spillereglerne for at bo der, og fordi det er noget, de selv har efterspurgt.

- Vores erfaringer er, at der kun er positive henvendelser. Det har ikke givet nogen problemer eller konflikter. Vores beboere har vænnet sig til det. De kunne godt tænke sig at bo et sted, der er røgfrit, siger kundechef Eva Jørgensen.

Hvis en lejer alligevel ryger, vil boligforeningen køre en sag på lejeren.

- Så vil vi inddrage vores advokat og se på, hvilke juridiske muligheder der er for at fastholde, at der er røgfri afdeling, forklarer kundechefen.

Hvis forslaget bliver vedtaget i byrådet i Odense, vil et røgfrit hjem herefter blive et lejevilkår i de pågældende boliger i Gartnerbyen, på Dalstrøget og på længere sigt mange andre af boligforeningens nye boliger, og rygeforbuddet vil blive håndhævet gennem lejekontrakten.