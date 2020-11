Nye coronarestriktioner i gågaderne: Sådan holdes fodgængerne adskilt

Det skal være sikkert at handle til julen i Odense centrum. Det mener Odense Kommune, som fra tirsdag går i gang med at dele Kongensgade midt over med en 40 centimeter tyk stribe.

- Nu nærmer vi os julen, og der skal købes gaver og hygges. Det er vigtigt - det har vi også brug for. Vi må bare ikke glemme retningslinjerne, og jeg tror, at vi gør det nemmere at huske dem, når vi laver en tydelig fysisk markering. Så det er mit råd - brug byen, støt vores handelsliv, pas på hinanden, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Formålet med opdelingen af gågaderne med en tyk rød stribe er, at de handlende ikke går ud og ind mellem hinanden, men i stedet skal holdes adskilt og gå i samme retning, når juleindkøbene skal foretages.

Forslag fra Cityforeningen

Den nye opdeling i gågaden er blevet vedtaget efter koordinering mellem Odense Kommune, Fyns Politi og Cityforeningen, som rejste forslaget.

- Vi har foreslået, at der bliver malet en midterlinje på gågadens belægning samt en tekst om at holde til højre, og derved sikrer vi, at den gående trafik bevæger sig så problemfrit som muligt.

- Vi er glade for, at Odense kommune har valgt at udføre arbejdet med opstribning, siger Peter Bøgholm, der er direktør i Cityforeningen.

Tilladt at krydse striben

I første omgang er det Kongensgade, der bliver opmalet med den røde stribe, men Vestergade følger umiddelbart efter.

- Det er utrolig vigtigt, at vi tager covid-19 alvorligt, så vi begrænser antallet af smittede. Derfor skal vi passe på hinanden og holde afstand. Men vi skal også have en levende by, og Odense er fyldt med spændende forretninger og fantastiske caféer og restauranter, som tager hensyn til sikkerheden, siger Christoffer Lilleholt.

Det er tilladt at krydse ind over den røde stribe, hvis man skal ind i en butik på modsatte side. Foto: Emma Margrethe Bork

Håbet er, at fodgængerne vil holde sig bag striberne, når de går frem og tilbage, men man må gerne krydse striben, hvis man skal besøge en butik eller forretning på den anden side af ens gåretning. Når man kommer ud igen, skal man gå tilbage i den ”vognbane”, som passer til den planlagte retning, oplyser Odense Kommune.

Striben bliver malet med rød miljøvenlig maling med et par månedes holdbarhed.