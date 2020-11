Nye demonstrationer i konfliktmaraton: - Dårlig løn smitter hurtigere end corona

Der er endnu en gang kaldt til demonstration i Odense i forbindelse med den langvarige konflikt mellem Jensens Bøfhus og fagforeningen 3F.

Initiativtagerne er 3F Ungdom og Fagbevægelsens Ungdom, og planen er stille op på otte bøfhus-adresser fra 15-20 fredag. Det skriver Fagbladet 3F.

Derudover er annoncen "En 20'er mindre i timen" indrykket i en række regionale dagblade op til demonstrationerne.

- Jensens Bøfhus A/S har opsagt overenskomsten for vores kammerater, så de nu får 20 kroner mindre i timen. Det er ikke fair, lyder et uddrag af annoncen.

Ifølge formanden for 3F Ungdom, Morten Ryom, handler det om at tage forringelser af arbejdsvilkårene i opløbet.

- Hvis vi accepterer arbejdsgivermetoder som denne, uden at sige fra, så ved vi godt, at der kun går et splitsekund, før den næste arbejdsgiver laver samme finte. Vi ved én ting, og det er, at dårlig løn og arbejdsvilkår smitter hurtigere end corona, siger han til fagbladet.

Foto: 3F Ungdom

Flere demonstrationer i weekenden

Konflikten bunder i, at Jensens Bøfhus tidligere på året opsagde de unges overenskomt. Det skete efter halvandet års forhandlinger brød sammen.

Der har siden da været både lockouts og demonstrationer. Senest i september, hvor næstformanden i 3F i Odense udtrykte et ønske om at sætte gang i forhandlingerne igen.

- Vores håb er, at vi kan få direktøren tilbage til forhandlingsbordet. Indtil videre har vi fået nej, lige meget hvad vi har budt ind med, sagde næstformand Line Bjørndahl i den forbindelse.

Udover Odense er demonstrationerne varslet i København, Aarhus, Aalborg, Horsens, Randers, Holbæk og Hillerød.

Der er ligeledes varslet demonstrationer foran de samme otte bøfhuse lørdag 5. december klokken 10 til 15.