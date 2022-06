Nye domme i sag om knivoverfald i Vollsmose: To udvises

Tre yngre mænd har i Østre Landsret i Odense fået skærpet deres domme i en ankesag fra sommeren 2020.

Her blev en 26-årig mandlig pædagogmedhjælper overfaldet med kniv, slag, spark og tramp på en parkeringsplads i Vollsmose. Overfaldet skete, mens offerets dengang fire-årige datter sad i en bil på parkeringspladsen.

Sidste år blev fem mænd i Retten i Odense idømt i sammenlagt 10,5 års fængsel for overfaldet. Heraf blev tre af mændene udvist.

Nu har en 19-årig mand og en 23-årig mand begge fået skærpet straffen til fire års fængsel og udvisning for bestandigt efter udståelse af straffen.

Den tredje, en nu 20-årig mand, fik to års fængsel.

Ønskede hårdere straffe

Anklager Andreas Dahl, Statsadvokaten i Viborg, siger til TV 2 Fyn, at man havde ønsket hårdere straffe.

- Vi skulle have været væsentlig højere oppe straf i forhold til sammenlignelige sager, siger anklageren.

Det er tidligere kommet frem, at offeret, forud for overfaldet havde anmeldt den ene af de fem overfaldsmænd for et overfald med en peberspray på det opholdssted, hvor han arbejdede til daglig.

Efter overfaldet henvendte offeret sig ved egen kraft til Odense Universitetshospital.

Der venter ligeledes en ny retssag for de sidste to mænd i sagen. Ifølge B.T. blev den ene stukket ned natten inden et af de første retsmøder, da ankesagen gik i gang i slutningen af maj.