Nye fynske kraftvarmeinvesteringer er ikke bæredygtige

Odense og Ringe er to af flere steder i landet, hvor der investeres milliarder i træbaserede biomasseanlæg til kraftvarmeproduktion på trods af, at det i årevis er blevet kritiseret af eksperter.

Det skriver Ingeniørens branchemedie GridTech.

I Odense bliver der for eksempel lige nu investeret i et nyt 150 MW-anlæg ved Fjernvarme Fyn. I Ringe er anlægget et 4,5 MW flisanlæg.

Investeringerne sker på trods af, at Klimarådet i flere år har anbefalet en nedtrapning af vores forbrug af – særligt træbaseret – biomasse, som ifølge rådet er for højt og "en hindring for at sige, at vi er et foregangsland på klimaområdet," skriver GridTech.