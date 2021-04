Nye indsatser i Vollsmose: Smittetryk steget kraftigt på fem dage

Vollsmose sogn er stadig et godt stykke fra en lokal nedlukning, hvor tre kriterier skal opfyldes; at incidenstallet overstiger 400, der registreres flere end 20 smittetilfælde i løbet af syv dag og positivprocenten overstiger to procent.



Odense Kommune oplyser, at der alligevel sættes ind på flere indsatser i området.

Opmærksomhed på Vollsmose

Ifølge Odense Kommune er der blevet taget kontakt til skolelederne på de to Vollsmoseskoler og to privatskoler i nærområdet. De er blevet orienteret om smitteudviklingen og risikoen for sognenedlukning, hvis ikke smitteudviklingen stoppes.

Skolerne har bedt forældrene udvise skærpet opmærksomhed, lade alle i husstande blive testet to gange om ugen og at børnene bliver holdt hjemme ved mistanke om smitte.