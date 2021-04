Nye regler for restriktioner truer: Smitten falder kraftigt i Vollsmose

Med Odenses opdatering af smittetallet for hele kommunen truer den aftale, som Folketinget indgik onsdag, med lokale restriktioner.

Torsdagens smittetal viser nemlig, at der de seneste syv dage er fundet 231 smittede på tværs af alle bydele.

Læs også Efter indgreb: Flere børn i Odense-ghettoer går i dagtilbud

HVAD ER INCIDENSTAL? Incidenstallet er en indikator, der viser antallet af registrerede smittede opgjort per 100.000 indbyggere i en bydel, kommune eller landsdel. Jo højere tallet er, jo mere udbredt er smitten i området. Incidenstallene kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først. Har en kommune eller en bydel incidenstal på over 100, er der større risiko for, at den fortsat skal være lukket ned, selv om resten af samfundet kan genåbne. Se mere

Den nye aftale betyder, at der automatisk vil blive indført restriktioner i kommuner, hvis de har mere end 200 smittede med covid-19 ud af 100.000 indbyggere over syv dage.

Restriktionerne kan være lukning af skoler og daginstitutioner.

Smittetal falder i Vollsmose

Det er især Vollsmose-firkanten, som trækker smittetallet op. Her er der ifølge torsdagens smittetal den seneste uge fundet 52 nye smittede. Det giver et incidental på 568,7 og er et stort fald siden onsdag, hvor incidenstallet lå på 689,1.

I faktiske tal er der det seneste døgn fundet to nye smittede personer i Vollsmose-firkanten, mens der fra mandag til tirsdag blev fundet 14 nye smittetilfælde i bydelen. Fra tirsdag til onsdag blev der fundet 14.

Odense Kommune arbejder også med et begreb, som hedder "syv dages incidens per 100.000 indbyggere". Her viser incidenstallet for Odense NØ, hvor Vollsmose-firkanten ligger, at der over de seneste syv dage er et incidenstal på 390.

Incidenstallet for hele Odense lander torsdag på 112,7 ifølge Odense Kommunes opgørelse.

Læs også Følg corona-situationen: Corona udfordrer Det Kgl. Teaters traditionelle HCA-show

Foto: Odense Kommune/grafik