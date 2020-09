Nye restriktioner rammer især de unge: - Det er røv

Det er svært at være ung, vil nogle mene. Men det er endnu sværere at være ung under corona, hvor forsamlingsforbud og sociale arrangementer på højst 50 personer er en del af den nye virkelighed efter nye restriktioner mandag.

Sådan lyder det i hvert fald, hvis man spørger de unge selv.

- Det er besværligt at være ung. Der en vis uvidenhed lige nu, lukker skolen? Og restriktioner på 50 personer, det lukker ligesom ned for visse muligheder, siger Tjalfe Sarbo.

Læs også Forsamlingsforbud sænkes til 50: - Den mest bekymrende situation siden foråret

For Tjalfe Sarbo er de nye restriktioner ikke urimelige, og han synes, det er bedre, at de nye restriktioner rammer alle i stedet for enkelte personer, men han synes stadig situationen er træls.

- Jeg kan godt forstå det, og jeg håber, de virker, og at kurven ændres, men det ændrer ikke på, at det stadig er røv, siger Tjalfe Sarbo.

Den knap så gyldne tid

Til mandagens pressemøde, hvor det stigende smittetryk blev adresseret, blev der især sat fokus på Odense, hvor incidenstallet nu er oppe på 60,7. Det er noget, der får en stor betydning for de unge, når de går i byen.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret for selve situationen i Odense, men jeg er bekymret for ungdommen i Odense. De ældre, som er dem, der sætter restriktionerne, tager ikke hensyn til, at det er det her, der burde være den gyldne tid i ens liv. Restriktionerne gør det svært at nyde ungdommen, siger Tjalfe Sarbo.

Læs også Efter stramninger i nattelivet: - Vi havde frygtet det

For Tjalfe Sarbo og flere andre unge har den seneste tids skærpede opmærksomhed omkring især de unge været lige dele hårdt og frustrerende.

- Jeg har hørt negative holdninger om de unge fra især den ældre befolkning, der ikke synes, vi har samfundssind eller tager højde for dem, fortæller Tjalfe Sarbo.

Man vil jo heller ikke være udenfor

Fællesskabet er noget, der er vigtigt for de unge, der efterhånden er vant til at finde på nye måder at holde kontakten på, når de ikke kan være sammen på samme måde som før.

- Det bliver jo noget med at sidde hver for sig og ringe sammen. Vi kan jo holde kontakten gennem de forskellige chatmuligheder, fortæller Sigurd Udby.

Når man spørger de unge, om de bliver hjemme, hvis de bliver inviteret til en ny fest, er svaret tøvende.

- Den er svær, man ved jo godt, at man ikke burde komme. Men jeg synes også, at det er vigtigt at tænke på, at man hurtigt kan kigge på os som om, at vi ikke tænker på andre, men man kan hurtigt føle sig udenfor, hvis man siger nej til alle arrangementer, siger Tobias Hansen.