Nye stationer og knudepunkter: Odenses kollektive trafik skal fungere som Londons, mener borgmester

På kortet er der også nye knudepunkter ved Middelfartvej i Bolbro, ved Hjallese Station og på Ejbygade.

De nye knudepunkter skal tænkes som steder, hvor forskellige transportformer naturligt mødes i forvejen, og hvor deres skiftetider samtænkes, så man nemt kan gå fra den ene transportform til den anden.

Ikke en ideologisk diskussion

Borgmesteren håber, at der kan komme en bred politisk opbakning til visionen, der ikke alene skal finansieres af Odense Kommune, eftersom banenet og togstationer er en statslig opgave.

Men han mener, at en styrket kollektiv trafik med flere busafgange skal være med til at forbedre en kollektiv trafik, der historisk ikke har fungeret optimalt i Odense.

- Nu har jeg sammen med Tim Vermund meldt den her vision ud, og Fynbus har jo allerede øget frekvensen mod de større kystbyer med det nye A-busnet. Tanken med denne vision er, at vi forpligter os politisk til det, så vi sikrer, at der er en linje i det, og vi ikke hopper fra tue til tue, siger borgmesteren og fortsætter:

- Busserne har ikke fungeret godt nok. Skiftende byråd har truffet uhensigtsmæssige beslutninger. Skal vi have effekterne, (bedre mobilitet, red.), skal vi turde investere i det.

Borgmesteren håber på, at visionen kan nærme sig en virkelighed inden for et årti.

Konservative ikke umiddelbart afvisende

Hos Det Konservative Folkeparti er man enig i, at den kollektive trafik i Odense skal fungere. Men den skal basere sig på de mennesker, der skal benytte den, mener by- og kulturrådmand Søren Windell.

- Nu har jeg jo ikke set ideen, og så er det jo svært at kommentere på den. Overordnet set mener Konservative, at vi skal have en kollektiv transport, der baserer sig på de behov, der er hos brugerne og ikke ud fra ønsker fra politikere, siger Søren Windell og fortsætter:

- Rejsekort og alt mulig andet har kun gjort det mere besværligt og bøvlet at bruge letbane og busser. Så vi hilser et hvert tiltag velkommen, der gør det lettere for brugerne.

De Konservative er selv kommet med et transportudspil til en bedre kollektiv trafik i Odense. Derfor er Søren Windell også parat til at diskutere Socialdemokratiets forslag.

- Vi vil gerne diskutere kollektiv trafik, og det glæder mig, at Socialdemokratiet også vil det. Vi skal bare sikre os, at det bliver en fornuftig løsning for brugerne, for den slags er voldsomt dyrt, siger han.