Nye støjmålinger bekræfter: Letbanen larmer mere end tilladt

Flere kilder bekræfter over for TV 2 Fyn, at det nu er beviseligt, at Odense Letbane larmer mere end tilladt.

Nye og mere præcise støjmålinger langs den 14,5 kilometer lange rute gennem Odense viser nemlig, at letbanen overskrider de fastsatte grænseværdier.

Det betyder også, at det ikke kan sikres, at det ikke er sundhedsskadeligt at være nabo til letbanen.

De nye målinger er netop blevet fremlagt af Odense Letbane på et møde i Odense Kommunes Økonomiudvalg.

130 støjklager

I maj havde Odense Letbane modtaget de første 130 støjklager, og efterfølgende viste den første måling, at letbanen overskred det tilladte støjniveau visse steder på sin strækning - blandt andet i Thomas B. Thrige-området.

Odense Letbane understregede dengang, at målingerne ikke var af videnskabelig karakter. Derfor blev der bestilt nye målinger - og det er altså dem, der viser, at grænseværdierne overskrides.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) siger til TV 2 Fyn, at han ikke har nogle kommentarer til de nye støjmålinger, før letbanens naboer er orienteret. Det bliver de til et borgermøde onsdag aften.

Flere politikere takkede tidligere på måneden ja til at overnatte hos flere af letbanens naboer. Efter en enkelt nat var by- og kulturrådmand Søren Windell (K) klar til at kræve genhusning af de værst ramte naboer.