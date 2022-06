Nye støjmålinger: Odense Letbane skyder skylden på leverandør

Nye kontrolmålinger viser markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj langs Odense Letbane.



I en pressemeddelelse beklager bestyrelsesformand ved Odense Letbane, Jesper Rasmussen, at de nye kontrolmålinger viser et andet billede, end det letbanen tidligere er blevet præsenteret for af den spanske hovedleverandør Comsa.

Comsas egne målinger holdt sig alle inden for de vejledende grænseværdier.

- De mange støjklager, vi har modtaget fra borgerne hen over foråret, har rejst mistanken om, at noget ikke stemte - og nu er denne mistanke så bekræftet i form af konkrete måledata, siger Jesper Rasmussen i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at Odense Letbane således ikke har fået leveret den bestilte vare, og ifølge Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) får Comsa og Stadler, som har leveret togene, 14 dage til at komme med løsningsforslag.

Men hvorfor må Odense Letbane overhovedet fortsætte med at køre letbane i Odense, når grænseværdierne brydes? Det ville TV 2 Fyns udsendte gerne vide, da letbanen bestyrelsesformand kom ud fra et borgermøde onsdag aften.

- Det er vejledende grænseværdier vi overskrider, og jeg er sikker på, at vi kan få ram på langt det meste af de overskridelser, der er, siger Jesper Rasmussen.

- Det vil vi arbejde med. Og det vil vi bede entreprenøren om også at gøre, men det er bare meget vigtigt, at det er entreprenøren, der gør det, siger formanden og uddyber:

- I sådan et kompliceret kontraktforhold, så skal vi bevise, og det kan vi gøre med de friske målinger, som viser at der er betragtelige overskridelser flere steder.

- Det er tilstrækkeligt bevismateriale for, at de bliver nødt til at tage det alvorligt. Og så skal de i sådan en kontrakt, som det hedder i sådan et sprog; rette for sig, hvis vi påpeger fejl og mangler. Og det er det vi kan.

- Derfor skal de rette det ind. Nu skal de komme med en plan, for der mange ting, der kan skrues på. Og så skal de komme med en arbejdsplan for, hvad de vil starte med at skrue på, sagde Jesper Rasmussen.

De nye testresultater bliver således nu forelagt letbanens to entreprenører Comsa og Stadler.



- Det bringer os i en situation, hvor vi i første omgang må fortælle Comsa, at vi ikke har fået det produkt, der er aftalt i kontrakten – og så må Comsa træde til for at udbedre forholdene.

Odense Letbane er samtidig i dialog med togleverandøren Stadler for at få klarlagt, at det kørende materiel lever op til de specifikationer, letbanen er blevet lovet.

- Også på dette punkt rejser de nye målinger nogle spørgsmål, som vi skal have besvaret, siger bestyrelsesformanden.

Målinger på ti adresser

Cowi har foretaget kontrolmålinger på ti adresser langs den 14,5 kilometer lange og nyåbnede letbane.

Vibrationsoverskridelserne er mest markante på henholdsvis Nyborgvej, to adresser på Østre Stationsvej, Vestre Stationsvej og Stadionvej, fremgår det af pressemeddelelsen.

Her noterer Odense Letbane, at der er "tale om overskridelser ved stort set alle målinger ved passager på nærmeste skinne".

På Middelfartvej er der overskridelser ved hver tredje passage, mens der er få eller ingen overskridelser ved henholdsvis Hotel Odeon, Ørbækvej, Hans Jensens Stræde og Kærlandsvænget.