Studiestart er lig med hundredvis af internationale studerende, som i disse dage lægger vejen forbi borgerservice i Odense for at få en opholdstilladelse.

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der står for udstedelsen, som er nødvendig for at kunne leve i Danmark.

Udover opholdstilladelsen, får de studerende et CPR-nummer, sundhedskort og adgang til mitID. Det hele tager ikke mere end 10 minutter. Det meste af processen er nemlig klaret hjemmefra.