Nye tal fra Odense Letbane: Odenseanerne er ikke overraskede

Nye tal afslører, at der i Odense Letbane første levemåneder kun har været 8.200 passagerer med i hverdagene.

Det er altså under en tredjedel af det antal passagerer, der ellers var estimeret med.

TV 2 Fyn har i dag været i kontakt med nogle fynboer, der dog ikke overraskede over de nye tal.

- Den er ikke altid så fyldt, som hvad man havde forestillet sig. Så jeg er ikke overrasket over de nye tal, forklarer Brian Pedersen.

Oplevelsen bakkes op af Bente Johanne Lindegaard Pedersen.

- Det er jeg lidt skuffet over, men jeg havde ikke forestillet mig andet, siger hun.

Konsekvensen kan koste velfærd

Intet er som bekendt gratis. Det store antal manglende passagerer kan have betydning for letbanens økonomi, der i sidste ende kan ramme borgerne.

Såfremt næste kvartal byder på lignende skuffelser, vil de beregnede indtægter fra påstigningerne skulle findes et andet sted i kommunekassen.

Ifølge beregningerne for årene 2022-2027 kan der i værste fald være tale om en ekstraregning på 48 millioner kroner.

En ekstraregning, som Bente Johanne Lindegaard Pedersen frygter, vil gå ud over velfærden i Odense.

- De vil garanteret tage pengene fra velfærdsydelserne, og det, synes jeg, er en dårlig idé, understreger hun.

Letbanens fremtid

Trods svigtende passagerantal, spår flere af odenseanerne mere aktivitet i letbanen fremadrettet.

- Jeg tror lige, folk skal lære, at der kører en letbane rundt i byen, som man kan bruge, forklarer Sofie Rosengaard Nørholm.

Også Brian Pedersen forventer flere passagerer i fremtiden. Han er i hvert fald selv en flittig bruger af letbanen.

- Jeg bruger selv letbanen flere gange om ugen, og det vil jeg også gøre i fremtiden, understreger han.

Flere eksperter mener ligeledes, at det er for tidligt at drage endelige konklusioner, men er skeptiske over for det "vilde" mål for passagerer.