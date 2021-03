Nye tal: Kun få benytter sig af kommunes isolationsboliger

Et meget lille antal odenseanske borgere har benyttet de isolationsboliger, som kommunen stiller til rådighed.

Nye tal, som TV2 Fyn har fået indsigt i, viser, at der kun er fem i kommunen, der er flyttet ind i isolationsboligerne i uge otte, som er de senest opdaterede tal.

Nu skal der dog formentlig mere gang i isolationsboligerne. Regeringen har nemlig fået bemyndigelse til tvangsisolere coronasmittede i Vollsmose fremadrettet. Det blev godkendt af et flertal i Folketingets nyoprettede Epidemiudvalg.

I Odense Kommune peger man på, at det lave antal brugere af isolationsboliger skyldes, at der ikke har været et større behov for kommunens hjælp til at huse coronasmittede.

- Det er udbud og efterspørgsel. Der er nogen, som kan finde en løsning selv og derfor ikke har brug for kommunens tilbud, udtaler chef for sundhed og forebyggelse, Jette Mark.

Vollsmose har højt incidenstal

Hun forklarer, at man først nu skal til at se på, hvordan man bruger isolationsboligerne i forhold til den nye tvang, der kan bruges overfor smittede.

- Der kommer en ny bekendtgørelse om, at folk kan tvinges i isolation. Den skal vi se nærmere på, før vi kan udtale os om det (brug af isolationsboligerne i forhold til tvangsisoleringen, red.). Men det har indtil videre været muligt at finde isolationspladser til alle og få løst udfordringerne langt hen ad vejen med dialog.

Især Vollsmose har været vidt debatteret i både lokale og nationale sammenhænge. Bydelen har nemlig et tårnhøjt incidenstal i forhold til resten af Odense og hele landet.

Tirsdag var incidenstallet i Vollsmose således målt til 798,4, hvor det i resten af kommunen er 98,6.

Odense har 51 boliger til rådighed

Nogle af de boliger, som coronaramte i Odense kan benytte sig af, ligger i Vollsmose.

Der findes der nemlig tre fireværelseslejligheder, som står klar. Derudover er der i mange isolationsboliger i det nu nedlagte Hjallese Plejecenter.

Alle positive bliver ringet op fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og i den dialog bliver de gjort opmærksom på hvordan og hvorledes med isolation Jette Mark, chef for sundhed og forebyggelse i Odense Kommune

I alt råder kommunen over 51 boliger. 39 til smittede med coronavirus og 12 til de nære relationer.

Flere gange er netop isolation blevet nævnt som en mulighed til at få knækket det høje smittetryk i bydelen Vollsmose.

Odense Kommune kan dog ikke oplyse, hvor mange beboere fra Vollsmose, der tidligere har benyttet sig af kommunens isolationsboliger.

I uge otte lå incidentstallet for Vollsmose mellem 634,4 og 732,8.

Tal fra kommunen viser, at i henholdsvis uge seks og syv var der syv og tre odenseanere, som benyttede sig af isolationsboligerne.

Til spørgsmålet om man burde øge fokus for at få flere til at benytte boligerne, lyder det fra Jette Mark:

- Alle positive bliver ringet op fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og i den dialog bliver de gjort opmærksom på hvordan og hvorledes med isolation. Det gælder alle. De kan også finde oplysninger på odense.dk.

- Så kan folk blive visiteret til en plads. Kommunens smitteopsporing tager også dialog med smittede om, at de kan isolere sig. Sundhedsstyrelsen har reklameret på alle digitale medier i byen, ligesom der er delt videoer om isolation på sociale medier, lyder det videre fra Mark i det skriftlige svar.