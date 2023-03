Nye udfordringer for Nyt OUH: Mangler 250 medarbejdere og 1.000 tilsynsnotater

250 medarbejdere mangler.

Og over 1.000 tilsynsnotater er ikke afsluttede.

Efter historier om en budgetoverskridelse, forsinkelser af åbningsdatoen og senest om fund af skimmelsvamp i byggeriet, er der nu nye udfordringer for byggeriet af Nyt OUH.

Det står klart, når man læser den seneste rapport, der følger byggeriet kvartal for kvartal.

Kommer ikke tilbage fra juleferie

Der mangler nemlig hænder på byggepladsen i den sydlige del af Odense.



For mens tidsfristen for at levere et færdigbygget sygehus er blevet forlænget, kræver den nye plan for byggeriet, at totalentreprenøren OHPT finder 250 nye medarbejdere.

De omkring 550 medarbejdere, som var tilknyttet i januar 2023, skal nemlig frem mod september vokse til 880 medarbejdere.

- Situationen, der opstod i forbindelse med covid-19 og krigen i Ukraine, gør, at man har svært ved at skaffe medarbejdere, men så sandeligt også materialer, som ovenikøbet er blevet dyrere, lyder det fra Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Byggeri, Indkøb og Grøn omstillings-udvalget i Region Syddanmark, der har ansvar for Nyt OUH.



I januar kunne man konstatere, at det 'som tidligere år har vist sig vanskeligt at få alle mand tilbage fra juleferie', lyder det i rapporten, der er udgivet i februar med henvisning til, at en del af de ansatte er rekrutteret i udlandet.

- Vi planlægger at fortsætte vores bestræbelser på at rekruttere dansk og udenlandsk arbejdskraft til vores byggeplads. Vi mener, at projektet er meget attraktivt. Vi tilbyder attraktive vilkår, det vil sige danske løn- og ansættelsesvilkår, men det er også en mulighed for at deltage i et prestigefyldt projekt, lyder det i et skriftligt svar til TV 2 Fyn fra projektleder Aroldo Tegon hos OHPT igennem talsperson Christian Lemvigh.



Behovet handler især om faglærte arbejdere i kategorierne 'mechanical' (mekanik, red.), 'electrical' (elektronik, red.), 'finishes' (finpudsning, red.), 'floors' (gulve, red.) og 'ceiling' (lofter, red.).