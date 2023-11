En 25-årig mand er i dag idømt 20 dages betinget fængsel, det oplyser Fyns Anklagere på det sociale medie X.

Manden er dømt for at have skaffet sig adgang til sin ekskærestes samt tidligere kollegaers Snapchat- og Facebook-profiler.

I retten forklarede manden, at han gjorde det af nysgerrighed.