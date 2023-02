Nyt alkoholforbud skal få udsatte væk fra Banegårdspladsen

Tomme dåser, kapsler og mere eller mindre alkoholfyldte glasflasker vidner om, at det ikke altid går stille for sig på Banegårdspladsen.

- Det er et problem, fordi det udvikler sig, og udvikler sig voldsomt, siger beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune Christoffer Lilleholt (V).

Derfor er der blevet oprettet et midlertidigt hellested for byens udsatte borgere, på en lille trekant asfalt mellem musikbiblioteket, Odense Hostel og jernbaneskinnerne.

- Lige nu ser det lidt bart og usselt ud, men hvis de vælger at sige, de gerne vil være her, så investerer vi massivt i det, siger Christoffer Lilleholt om det midlertidige hellested til byens udsatte borgere.

Indtil nu har de opholdt sig på pladsen mellem banegården og Fyens Stiftstidende.

Men det ønsker kommunen nu at sætte en stopper for. Blandt andet med et forbud mod at indtage alkohol på pladsen.



- I yderste konsekvens vil der kunne blive givet bøde, ligesom der vil kunne i gågaden eller Eventyrhaven, hvis der er uhensigtsmæssig adfærd, slåskampe og voldsomme fester som skræmmer andre, siger rådmanden.

Blandede holdninger

Han ønsker i stedet for at rykke de udsatte borgere i Odense hen på den anden side af vejen, hvor der i december oprettet et midlertidigt hellested.

Her er der indtil videre er sat et toilet op.

Forslaget om at rykke borgerne, er der blandede meninger om blandt nogle af de personer, vi møder på Banegårdspladsen.



- Her må du gerne drikke, men der må du ikke. Det tænker jeg, er lidt fjollet, siger Lene Dahl fra Odense.

- Jeg synes, det er en rigtig god ide. For det kan genere mange mennesker, fordi der kommer og går mange mennesker her, siger Anne Jørgensen, der er pensionist fra Odense.

Men for dem, der rent faktisk skal opholde sig på stedet, er det ikke drømmen at opholde sig på modsatte side af vejen.

- Vi kommer, kun fordi der er kaffe og mad. Ellers rykker vi tilbage igen, siger Stig Sonne, der er tidligere hjemløs i Odense, om den midlertidige plads.



- De kan ikke rykke os herover på tre bænke. Der er så mange mennesker og trafik og støj, og jeg tror ikke, hotellet bliver glade, når folk bliver fulde og begynder at kaste med flasker, siger han.



Odense Kommune har afsat 1,6 millioner kroner til et permanent hellested.



- Det er til at få skabt noget tag, flere bænke og læ, så det bliver et behageligt sted at opholde sig, siger Christopher Lilleholt.

Hellested og sociale indsatser

Placeringen af det permanente hellested er endnu ikke på plads. Men Stig Sonne har et bud på, hvor det kunne ligge.



- Måske nede ved det grønlandske hus, fordi det her sted er forkert og for småt og ikke godt nok, siger han.

Ifølge rådmand Christoffer Lilleholt vil kommunen også sætte ind med andre sociale indsatser, så alkoholforbuddet på Banegårdspladsen ikke står alene.

- Vi har gadeambassadører, der er på gaden hver eneste dag for at snakke med de udsatte, vi har gadesygeplejersker, der snakker med dem og samtidig et stærkt samarbejde med Paraplyen og Kirkens Korshær, hvor vi kan sikre, at de er nogle steder, hvor de er trygge, men hvor også resten af byen er trygge ved det, siger han.

Han håber på at kunne indrette det permanente hellested sammen med de brugere, som opholder sig ved banegården.

Rykker man ikke bare problemet, hvis man rykker det hen på den anden side af vejen?

- Vi har haft god succes andre steder. For eksempel i Nørregade ved at have et sted ned af en sidevej, hvor vi har skabt toilet, borde- og bænkesæt, læ og overdækning. Det kommer vi også til at gøre her, hvis brugerne giver udtryk for, at de vil rykke derhen, siger Christoffer Lilleholt.

Allerede sidste år var alkoholforbuddet på tegnebrættet, og her lovede By- og Kulturrådmand Søren Windell et nyt opholdsted, hvis et alkoholforbud træder i kraft.