Nyt corona-tilfælde: Endnu en klasse sendt hjem på Odense-gymnasium

For anden gang på godt en uge har Tornbjerg Gymnasium i Odense måtte sende en klasse hjem, efter en elev er blevet testet positiv for covid-19.

Det bekræfter skolens rektor, Brian Linke.

- Vi blev informeret sent tirsdag aften, og onsdag morgen kunne vi kontakte først myndighederne og siden klassen for at sende dem hjem. Samtidig gik vi i gang med smittesporing og med at finde ud af, hvem han har været tæt på både i skolen og udenfor. Det er desværre ren rutine, siger Brian Linke.

Onsdag i sidste uge måtte gymnasiet hjemsende en 3.g-klasse efter en positiv test. Denne gang drejer det sig om en elev fra en af skolens 2.g-klasser.

Rektor Brian Linke understreger, at de to episoder er helt uafhængige af hinanden. Han forklarer, at de begge er blevet smittet uden for skolen, og at der derfor ikke er tale om noget udbrud af coronavirus på skolen.

Det er isolerede tilfælde. De to elever kender ikke hinanden Brian Linke, rektor, Tornbjerg Gymnasium

- Det er isolerede tilfælde. De to elever kender ikke hinanden. Den første var blevet smittet på en ferie, den anden har formentlig fået det fra sin lillesøster, der blev testet positiv samme dag, og som ikke går på skolen, forklarer rektoren.

Hele klassen må derfor modtage virtuel undervisning derhjemme, indtil de kan fremvise to negative tests. Og det kræver en helt bestemt udregning, før det kan planlægges.

- Der er en inkubationstid på den her virus, så man skal testes på fjerdedagen og sjettedagen. Derfor skulle vi først tale med kommunelægen og Styrelsen for patientsikkerhed for at fastslå dag et for det her tilfælde. Det blev mandag, hvilket betyder, at eleverne skal testes fredag og søndag, siger Brian Linke.

Eleverne får derfor formentlig svar mandag, og er begge tests negative, kan de komme tilbage i skole på tirsdag.

- Vi sender hele klassen hjem af forsigtighedshensyn, siger Brian Linke.

Testbus-besøg

Onsdag havde Tornbjerg Gymnasium besøg af en testbus fra Region Syddanmark, som testede alle ansatte og alle skolens 3.g-elever.

- Det er netop for at forebygge, for der er måske flere raske smittebærere, som ikke ved, de har corona, siger Brian Linke.

Torsdag er testbussen på Tietgen Handelsgymnasium og Mulernes Legatskole. Det er dog vigtigt at understrege, at testbussen på disse steder er forbeholdt studerende og ansatte på de to skoler.

Har du symptomer på coronavirus, skal du kontakte din egen læge i stedet for at møde op ved testbussen.