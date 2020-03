Nyt filter fra Odensefirma: Nu kan du nyde din brændeovn med god samvittighed

I weekenden stod Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), frem og ville forbyde brændeovne i byerne. Men måske kan de 700.000 danske brændeovnene holde gang i ilden.

Det odenseanske firma Exodraft har nemlig opfundet et filter, der kan nedbringe antallet af partikler i røgen fra brændeovne med op til 95 procent.

Partikelreduktionen dokumenteres i et forskningsprojekt fra DTU.

- Vi har testet det nye filter, og selv på gamle brændeovne ser vi en effekt på udledningen, fortæller forsker på DTU's kemiske afdeling Nezam Azizaddini.

Ingeniør hos miljøstyrelsen Jytte Boll Illerup bekræfter de spændende resultater, men vil ikke kommentere på de konkrete tal fra Exodraft.

- Vi så en høj procentvis reduktion, forklarer Jytte Voll Illerup, der under projektet var ansat som seniorrådgiver på DTU.

Stor erfaring

Det odenseanske firma Exodraft, der producerer brændeovnsfilteret, har arbejdet med røgsugning siden 1957. Udviklingen af filteret har været længe undervejs, forklarer Exodrafts bestyrelsesformand, Peter Hermansen:

- Det har været en stor opgave. Det har været spændende, og det har kostet mange penge, siger han.

Filteret er en mikroversion af det, der bruges i kraftvarmeværker, så det passer til privat brug. For at filtrere røgen fra brændeovnen, installeres det elektrostatiske partikelfilter oven på skorstenen og via en højspændingselektrode, oplades partiklerne i røggassen, som derfor kan opfanges i filteret.

Brændeovnsfiltret er testet på både nye og gamle brændeovne, hvor det bedste resultat ses på de nye. Nye brændeovne udleder færre partikler, men til gengæld udleder de mange flere af de ultrafine partikler.

- Det er dem, der udgør en sundhedsmæssig risiko. Det er et tveægget sværd, hvor man igennem optimering af forbrændingen, skaber de her partikler. Det er dem, vi er i stand til at fjerne med det her filter, fortæller René Mulvad, der er teknisk direktør hos Exodraft.

Lovende marked

Der er stort økonomisk potentiale i brændeovnsfiltret. I Danmark er der omkring 700.000 brændeovne, og i Tyskland er tallet 11 millioner.

- Ved at filtrere røgen for de farlige partikler med et brændeovnsfilter behøver brændeovnsejere ikke længere at være bekymrede over de sundhedsmæssige problemer, som røgen ellers kan skabe, fortæller Exodrafts administrerende direktør, Jørgen Andersen, i en pressemeddelelse.

Prisen på filteret er knap 14.000 kroner. Dertil kommer installationen, der kan trækkes fra i skat. Dog forventer Exodraft at kunne nedbringe prisen med omkring 7 - 8.000 kroner i takt med større udbredelse og produktion.

Allerede nu eksisterer brændeovnsfiltre i flere lande. Men Exodrafts løsning er unik, da filteret er selvrensende.