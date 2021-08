Nyt forslag: Der skal indføres LGBTQ+-politik i skolerne

Og brugen af skældsord som 'bøsserøv' kan få fatale konsekvenser for dem, fortæller Sarah Baagøe Petersen, der er talsperson for Lambda, foreningen for LGBTQ+-personer på Fyn.

- Det kan lagre sig i en, og det kan også gøre det sværere at springe ud - også selvom det måske ikke er sagt i ond mening. Måske vælger man slet ikke at springe ud som ung og kan ikke leve et autentisk liv, siger hun.

Rapporten viser, at mere end halvdelen af LGBTQ+-eleverne har haft selvmordstanker og føler sig oftere ensomme, end deres klassekammerater.

Ikke nok at bandlyse

Selvom sprogbrugen er helt essentiel, er både talspersonen og eleverne dog enige om, at det ikke er nok at bandlyse ord fra elevernes sprogbrug.

- Jeg håber, at det starter en samtale, når man får at vide: Hov, du skal da ikke kalde ham her bøsse som en negativ ting. Det kan måske få nogen til at stoppe op og tænke: Hvorfor ikke? Det har jeg altid gjort. Her kan man så sige, at det skal man ikke, fordi det er stødende, siger Marie Hermansen, elev i 9.a og formand for Odenses Fælleselevråd.