Nyt forslag: Alle boldbaner i Odense skal være røgfri

Der er allerede indført røgfrie legepladser og røgfrie begivenheder på kommunale områder, og hvis det står til Radikale, skal boldbanerne i Odense snart også være helt fri for tobaksrøg.

Ikke bare engang i fremtiden, men fra 1. april 2020.

- Det er vigtigt, at vores næste generation skal være røgfri generation allerede i 2025. Den mest ambitiøse målsætning af alle kommuner, og hvis vi skal nå dét mål, bliver vi nødt til at tage de metoder i brug, som vi har i værktøjskassen, siger rådmand Suzanne Crawley Larsen (RV).

Et forslag om helt at forbyde rygning på Odense Stadion og kommunens boldbaner skal derfor nu drøftes i Økonomiudvalget.

Fællesskabet i rygezoner tiltrækker ikke-rygere

Det er ikke første gang, røgfrie boldbaner er på dagsordenen i Odense Kommune. I april diskuterede sundhedsudvalget forbud mod rygning på legepladser, i Munke Mose, Eventyrhaven - og på Odense Stadion.

- Det er Odense Kommune, der ejer Odense Stadion, så det er et lokalpolitisk anliggende, om stadion skal være røgfrit eller ej. Vi har på eget initiativ valgt at gøre vores familietribune røgfri, og det fungerer fint i dag, sagde Jack Jørgensen, der er kommerciel chef for OB, dengang til TV 2/Fyn.

Dengang lykkedes det ikke at få flertal for et forbud, og derfor forsøger Susanne Crawley Larsen nu i Økonomiudvalget, hvor hun forventer at få opbakning fra Socialdemokratiet og SF.

- Jeg blander mig ikke i hvad man foretager sig som voksen person. Men dér, hvor børn og unge går til sport og får sportsoplevelser, mener jeg, at jeg godt må blande mig i, hvor man ryger, siger Susanne Crawley.

På Odense Stadion er der eksempelvis allerede en familietribune, som er røgfri. Hvorfor mener du, at det er nødvendigt at gøre hele stadion røgfri?

- Der er rygezoner, og netop rygezoner tiltrækker ikke-rygere. Fællesskabet ved rygezonerne tiltrækker de unge mennesker. Det gør det acceptabelt at være ryger som ung, når de ser voksne stå og ryge disse steder, siger rådmanden.

