Nyt forslag skal gøre det ”rigtig træls” at være bandemedlem

Når et individ bliver involveret i bandekriminalitet, så havner vedkommende i Rigspolitiets register over aktive bandemedlemmer. Et register, der i 2023 talte 1257 personer.

Det register vil det konservative byrådsmedlem i Odense Joachim Hoffmann-Petersen nu have indsigt i som et led i kommunens bandebekæmpelse.

- Det skal være rigtig træls at være på politiets bandelister, og det skal vi sikre, ved at kommunerne kan give besked videre, når medlemmerne flytter, så man ikke skal til at starte forfra, når de kommer ind i en ny kommune, siger Joachim Hoffmann-Petersen til TV 2 Fyn.

Som det er lige nu, så har kommunerne ikke adgang til registeret på grund af Databeskyttelsesforordningen, GDPR. Det betyder, at når bandemedlemmerne flytter fra én kommune til en anden, så kan de ”gemme sig” i systemet. Den mulighed vil Joachim Hoffmann-Petersen altså fjerne, ved at kommunerne kan få indsigt i registeret.

- Det vil betyde, at vi kan smække kassen i og sørge for de ikke får kontanthjælp fra dag ét. Samtidig vil vi også kunne igangsætte en børnefaglig undersøgelse, så vi også tidligere kan finde ud af, om der skal tvangsfjernes børn.

Klar til at sætte hårdt mod hårdt

Skal forslaget blive til virkelighed, kræver det en lovændring fra justitsministeriet. Derfor er første skridt i processen for konservative at indstille forslaget til Odense Byråd, så de samlet kan sende forslaget til Christiansborg.

- Hvis man lytter til signalerne fra Christiansborg de seneste dage, så virker det til, de er klar til at sætte hårdt mod hårdt. Derfor er der et vindue lige nu, hvor vi forhåbentligt kan komme igennem med det her tiltag.

Risikerer man ikke at kompromittere retssikkerheden, hvis man begynder at dele personfølsomme informationer mellem politi og kommuner?

- Hvis bandelisten skal give mening, så skal det være rigtig træls. Du skal ikke kunne slippe ud af den ved at skifte kommune. Hvis du gerne vil af bandelisten, så er der en simpel måde: Stop med at være kriminel.

Udover forslaget til justitsministeriet har Joachim Hoffmann-Petersen endnu et forslag, som ikke ville kræve samme lovmæssige indgriben. Han mener nemlig, at Odense bør håndtere bandemedlemmerne på hele Fyn.

- De andre kommuner har ikke nødvendigvis ressourcerne til at lave samme bandeindsats, som vi har. Samtidig har vi også en erfaring og kompetencerne.

- Når bandemedlemmerne flytter til en af de andre fynske kommuner, så er det er træls at se, de bare kan starte forfra. Hvis vi håndterer alle bandemedlemmerne, så kan de ikke gemme sig i systemet.