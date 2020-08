Nyt hellested for udsatte: Derfor er det vigtigt med gennemsigtige vægge

Socialt udsatte kan i fremtiden føle sig trygge, når de besøger det nye hellested i Bolbro. Stedet er lavet i samarbejde med de udsatte og tager derfor højde for, at man skal kunne se ud og følge med i omgivelserne.

Ifølge Rikke Falgreen Mortensen, som er projektleder for områdefornyelsen i Bolbro i Odense Kommune, er det åbne område med til at skabe tryghed.

- Det er vigtigt, at brugerne kan se, hvad der foregår udenfor. Det kan være, at der kommer nogen, som de helst ikke vil i kontakt med. Så kan de nå at slippe væk, forklarer hun.

Det er Tom Rønning, der er boligstrategisk konsulent i Odense Kommune, enig i.

De transparente vægge gør det muligt for brugerne at kigge ud, og forbipasserende at kigge ind. Foto: Ole Holbech

- Det her sted tager højde for, at brugerne af hellestedet kan se ud og se, hvad der sker i disse tider med bander, siger han.

Samtidig påpeger de begge, at det er vigtigt med de transparente vægge, så forbipasserende kan se, at der ikke foregår noget utrygt.

- Det er vigtigt at de, som kommer forbi, ikke skal føle sig truet. Derfor er der også opsat et rækværk, så man ved, at på den anden side er det de udsattes domæne, siger Tom Rønning.

Ikke bare en tilfældig bænk

Både forretningsdrivende og Odense Idrætspark har efterspurgt et hellested i Bolbro. De har nu fået et sted at vise folk hen, når nogen opholder sig uhensigtsmæssigt på deres arealer.

- Det er et sted, hvor brugerne ved, at de kan få lov til at være, og hvor der er lavet nogle ordentlige rammer for dem, og hvor de ikke bare skal nøjes med en tilfældig bænk, forklarer Rikke Falgreen Mortensen.

Hellestedet er det fjerde i Odense og ligger på Richard Møller Nielsens Plads i Bolbro. Erfaringer fra de andre steder viser, at de socialt udsatte har taget stederne i brug. Dog er det ikke alle, der er lige hurtige til at forlade de vante rammer.

- Det kan godt tage lidt tid at blive tryg her, når man er kommet på den samme bænk i 20 år, påpeger Tom Rønning.

Opdelt i flere rum

Hellestedet er opdelt i flere rum, og det ser Tom Rønning, som en stor fordel:

- Der er plads til, at flere folk kan være her, uden de er påtvunget at skulle være sammen, forklarer han.

Udover de forskellige opholdsrum har brugerne også mulighed for at komme på toilettet.