Nyt initiativ skal gøre op med stort samfundsproblem

Som det første af sin slags i Danmark åbnede Odense Kommune fredag "Job- og integrationshuset", som får til hensigt at få flere ikke-vestlige borgere i arbejde.

Det oplyser Odense Kommune på sin hjemmeside.

Initiativet indbefatter, at nytilkomne borgere med en ikke-vestlig baggrund - medmindre de i forvejen er i praktik eller modtager sprogundervisning - skal i praktik eller undervises 37 timer om ugen i sprog, sundhed og danske forhold. Derudover skal Job- og integrationshuset hjælpe til at få langtidsledige ikke-vestlige borgere i arbejde.

- Det er ekstremt vigtigt både for nyankomne flygtninge og ikke-vestlige borgere med lang ledighed, at vi som kommune gør en ekstra indsats for at få dem i job. Vi mener, at vejen til trivsel og aktiv deltagelse i det danske samfund går via fast arbejde. Derfor sætter vi ekstra hårdt ind både overfor de nyankomne og dem, der har siddet fast i ledighed i årevis, siger beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune Christoffer Lilleholt.

Den nye hus stiller skarpt på et stort samfundsproblem i Odense Kommune. Ifølge tal fra Danmarks Statistik fra 2022 var kommunen den i Danmark med den laveste beskæftigelsesfrekvens for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere mellem 16 og 64 år på blot 55,1 procent.

Borgerne vil være tilknyttet "Job- og integrationshuset", indtil de får varig beskæftigelse.