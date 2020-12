Nyt kodeks for bedre tone i byråd: - Jeg går stadig til makronerne

- Jeg synes ikke, det står slemt til med tonen.

De Konservatives Tommy Hummelmose var onsdag aften med til at vedtage et nyt kodeks for medlemmerne af Odense Byråd. Det skal hæve niveauet for tonen i byrådssalen. Et nyt adfærdskodeks har været noget tid undervejs, da samarbejdsklimaet ifølge flertallet har været for dårligt i en længere periode. Men selvom Tommy Hummelmose og hans parti stemte for, så synes han ikke, det er nødvendigt.

- Jeg synes ikke, ord på et papir ændrer noget. Vi stemte for, så selvfølgelig er vi enige i kodekset og kan bakke op om det. Men jeg synes ikke, man kan skrive sig ud af problemet. Hvis jeg går over stregen, vil jeg have det at vide direkte. Men jeg har ikke i sinde at ændre den måde, jeg kommunikerer på. Og jeg mener, at alt, jeg har sagt og gjort, allerede ligger indenfor skiven af det her kodeks.

Du er selv kendt som et byrådsmedlem, der ikke er bleg for at gå over stregen med et til tider meget direkte sprogbrug. Skal du til at lægge mere beslag på dig selv?

- Jeg mangler at forstå, præcis hvad det er, jeg siger, der er forkert. Jeg har spurgt til det mange gange. Men jeg kan ikke få så meget som ét eneste eksempel. Jeg går til stålet, og jeg kan godt lide at udfordre mine politiske modstandere. Vi skal alle kunne være her. Også sådan en som mig, som gerne vil udfordre dem, der sidder tungt på magten, siger Tommy Hummelmose.

- Det vigtigste det papir kan bruges til, er ikke så meget de ord, der står. Det er mere den dialog, der har været i processen frem mod vedtagelsen. Vi er forskellige, os politikere. Og jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan det jeg siger og gør, kan opfattes af mine politiske modstandere. Jeg vil dog gerne holde på min ret til stadig at gå til makronerne i politiske diskussioner.

Spilleregler i Odense Byråd: Omkring tonen: Der skal opretholdes en ordentlig tone, og der skal være respekt for hinandens politiske holdning, flertallet beslutninger og mindretallets rettigheder.

Byrådets medlemmer har et ansvar for at bidrage til en tillidsfuld atmosfære.

Bifalds- eller mishagsytringer er ikke tilladt.

Politik er også passion, hvorfor debatten kan være direkte i sin form, men ambitionen er en ordentlig tone med respekt for hinandens forskellighed, politiske holdninger og idéer. Byrådsmedlemmer afholder sig derfor fra at omtale hinanden i nedsættende vendinger eller med fornærmende kendeord.

Borgmesteren kan om fornødent henstille til passende sprogbrug. Andre spilleregler: Ingen må tale uden at have fået ordet af borgmesteren.

Når man taler, rejser man sig fra sin plads.

Personer omtales med for- og efternavn.

For at udvise behørig respekt tilstræbes det, at byrådsmedlemmer kun i meget begrænset omfang tager billeder, herunder selfies, under byrådsmøder. Se mere

- Vi skal ikke angribe hinanden

Hos Socialdemokratiet er 1. viceborgmester Tim Vermund uenig i, at der ikke er et problem. Han mener, at alle i byrådet har kunnet mærke, hvad han beskriver som "et dårligt samarbejdsklima".

- I hvert fald i den her valgperiode de seneste tre år har stemningen været lidt barsk, direkte og mere personlig.

For Tim Vermund er der to vigtige ting i kodekset.

- For det første skal vi være mere omhyggelige med, hvordan vi tiltaler hinanden og at vi ikke får angrebet hinanden på et personligt plan, men at vi går mere efter bolden.

- For det andet har vi som byrådsmedlemmer et særligt ansvar for, at vores fakta er i orden. Vi har særlig adgang til at få faktatjekket vores påstande af et embedsværk, der står klar.

Synes du, der er problemer med byrådsmedlemmer, som kommer med forkert fakta - og har du eksempler på det?

- Jeg synes, særligt på de sociale medier er der mange ting, der har været lige på kanten. Men jeg vil ikke gå ind i enkeltsager nu.

"En børnehave nogle gange"

Hos Tim Vermund selv har processen givet anledning til selvransagelse:

- Jeg kan godt lide at gå friskt til den, så jeg vil personligt tænke mig om en anden gang; om det er så vigtigt med et hårdt indlæg i forhold til at respektere den politiske modpart.

Kan det ikke risikere at gøre politik mere kedeligt?

- Vi er ikke sat i verden for at underholde. Men for at lede en by. Jeg kan godt lide, når der er gang i debatten, men tingene kan blive opfattet forskelligt. En frisk bemærkning kan jo godt blive opfattet som stødende af modparten. Vi bliver hurtigt udstillet som en børnehave, og det er jeg møghamrende irriteret over. Jeg synes ikke altid, det er berettiget, for vi lægger mange kræfter i at få truffet nogle gode beslutninger. Men vi bærer også et ansvar, for man kan godt blive grebet af det politiske spil.

Bør også gælde udenfor byrådssalen

Det nye adfærdskodeks omfatter alene byrådssalen, og her kunne Tim Vermund godt se for sig, at det blev udvidet til adfærd i pressen og på sociale medier.

Læs også Taler du pænt?: Tonen er blevet mere rå, mener fynboerne

- Det synes jeg, vi har brug for. Og det er nok der, vi har allermest behov for et kodeks. Både i forhold til fakta og i forhold til hvor friskt man omtaler ens politiske kollegaer. Om man fremstiller hinanden på en mindre flatterende måde for at understrege ens pointe, siger Tim Vermund.

Partierne er blevet enige om at følge op årligt og evaluere på kodekset.